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Аномальна погода: у Бразилії випав сніг, а температура побила 65-річний рекорд

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Бразилія, Четвер 29 липня 2021 11:51
Аномальна погода: у Бразилії випав сніг, а температура побила 65-річний рекорд Фото: у Бразилії випав сніг, а температура побила 65-річний рекорд (twitter.com/BananaSlamma312)
Автор: Марія Кучерявець

У південній частині Бразилії зафіксували безпрецедентні погодні умови. Як мінімум 13 міст штату Ріу-Гранді-ду-Сул засипало снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TN.

Зокрема, сьогодні вранці мешканці регіону зафіксували найнижчу температуру за останні 65 років. Стовпчики термометрів опустилися до позначки майже -8 градусів.

Таке незвичайне погодне явище пов'язують з полярною повітряною масою, що увійшла до Бразилії в останній час.

Зазначено, що метеорологи вже попереджали громадян про низькі температури, що можуть вразити регіон. Бразильців закликали готуватися до "екстремальних холодів".

"Холодна повітряна маса може стати однією з найбільш інтенсивних у цьому столітті на території Бразилії в кліматичному сценарії",- йдеться у повідомленні.

Як повідомляють синоптики, щонайменше в 33 муніципалітетах у Ріу-Гранді-ду-Сул у цю середу випав сніг або крижаний дощ, так звані "зимові опади". Подекуди спостерігалися ці два природні явища одночасно.

Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, яка, за прогнозами фахівців, буде найнижчою з 1995 року.

Також додаткові заходи захисту розробляють в аграрному секторі. Водночас галузь охорони здоров’я готується до хвилі захворювань.

Синоптики прогнозують, що снігопади та морози накриють три штати південної частини Бразилії - Санта-Катаріну, Ріу-Гранді-ду-Сул і Парану.

Крім того, в найближчі кілька годин температура повітря буде знижуватися у в Ріо-де-Жанейро.

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