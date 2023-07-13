Аномальная жара в южной Европе может побить температурные рекорды

Волна тепла "Церебра" охватила некоторые районы юга Европы и северо-запада Африки и в ближайшие дни может побить температурные рекорды. От жары в Италии скончался мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов по цельсию. В Италии температура может достигать +48, в 10 городах страны объявили красное предупреждение.

Итальянские СМИ сообщили, что 44-летний рабочий рисовал зебры в городке Лоди, недалеко от Милана, прежде чем потерял сознание от жары. Его доставили в больницу, где он скончался. Также, несколько туристов в стране потеряли сознание из-за теплового удара.

Ожидается, что волна "Цербера", названная Итальянским метеорологическим обществом в честь трехголового чудовища, изображенного в аду Данте, принесет экстремальные условия в ближайшие несколько дней.

Жара в Украине

Отмечается, что периоды исключительно жаркой погоды становятся все более частыми, а изменение климата означает, что рекордные температуры теперь являются нормой. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что во всем мире июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Синоптик Анжелика Ганчук рассказала, что в скором времени в Украину доберется жара из Сахары и возможны новые температурные рекорды.