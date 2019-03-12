ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В анексованому Крыму зафіксували новий викид хімречовин

Новини » Надзвичайні події    12.03.2019 - 16:12
В анексованому Крыму зафіксували новий викид хімречовин
Іллюстративне фото (blackseatv com)

Зафіксоване перевищення гранично допустимої концентрації у 4,4 раза

В анексованому Красноперекопську (Крим) минулого тижня зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі. Про це повідомляє Кримське управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля, передає РБК-Україна, посилаючись на Громадське.

Як зазначається, зафіксоване перевищення ГДК у 4,4 раза. Вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська також перевищив ГДК у 1,06 раза. Також підвищення вмісту шкідливих речовин у повітрі зафіксували у Армянську. Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню - у 1,8 раза.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Армянську був введений режим надзвичайної ситуації через викиди "Кримського титану".

Крім того, повідомлялося, що в результаті викида хімікатів на заводі "Кримський титан" в анексованому Російською Федерацією (РФ) Криму на материкову частину України виїхали 59 осіб.

Також повідомлялося, що в Херсонській області через викиди "Кримського титану" в лікарні звернулися 13 дорослих і 10 дітей.

Бойовики зберігають на "Стиролі" десятки тонн небезпечних хімічних речовин, - МінТОТ Викид вуглекислого газу в світі досяг рекордного рівня
Новини України Кримвыбросвредные вещества
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся