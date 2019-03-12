В анексованому Крыму зафіксували новий викид хімречовин

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Зафіксоване перевищення гранично допустимої концентрації у 4,4 раза

В анексованому Красноперекопську (Крим) минулого тижня зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) хлористого водню в повітрі. Про це повідомляє Кримське управління з гідрометеорології й моніторингу довкілля, передає РБК-Україна, посилаючись на Громадське.

Як зазначається, зафіксоване перевищення ГДК у 4,4 раза. Вміст оксиду вуглецю в повітрі Красноперекопська також перевищив ГДК у 1,06 раза. Також підвищення вмісту шкідливих речовин у повітрі зафіксували у Армянську. Вміст оксиду вуглецю перевищує ГДК у 1,04 рази, фтористого водню - у 1,8 раза.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Армянську був введений режим надзвичайної ситуації через викиди "Кримського титану".

Крім того, повідомлялося, що в результаті викида хімікатів на заводі "Кримський титан" в анексованому Російською Федерацією (РФ) Криму на материкову частину України виїхали 59 осіб.

Також повідомлялося, що в Херсонській області через викиди "Кримського титану" в лікарні звернулися 13 дорослих і 10 дітей.