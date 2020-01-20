В анексованому Криму заарештували Яцкіна за звинуваченням у "державній зраді"

В анексованому Криму заарештували Івана Яцкіна за звинуваченням у нібито державній зраді у формі шпигунства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення його адвоката Миколи Полозова в Facebook.

За словами Миколи Полозова, він був захоплений ще в середині жовтня минулого року в Криму та в той же день спецбортом його вивезли в Москву і помістили в ізолятор ФСБ Лефортово.

"Про те, що стосовно Івана Яцкіна порушено справу і що він затриманий нікому не було відомо, т. к. здійснювало ФСБ спецоперацію по його затриманню в режимі суворої секретності. Лише наприкінці грудня, тобто через більш ніж два місяці російські ЗМІ заявили, що він заарештований. Весь цей час він перебував без будь-якої допомоги і підтримки, на самоті кам'яного мішка Лефортово", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Івана звинувачують у державній зраді у формі шпигунства, а саме в тому, що за версією слідчих ФСБ він збирав у Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ. За цим звинуваченням йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

"В даний час складно сказати чи мають дані звинувачення під собою якусь основу. Ми всі чудово пам'ятаємо десятки випадків фабрикації кримінальних справ, "призначення" ні в чому не винних людей "диверсантами", "шпигунами", "терористами" та "екстремістами". За майже 6 років з початку російської агресії щодо України, всі прекрасно вивчили і знають методи роботи російських силовиків, тортури, вибивання свідчень, примус до оговору себе та інших", - говорить Полозков.

Полозков зазначив, що він є патріотом України і він дуже розраховує на підтримку українського суспільства і держави його самого і його близьких, а також Яцкін страждає рядом захворювань, які потребують надання йому медичної допомоги.

Нагадаємо, у політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину, через це у нього є скарги на постійну сильну зубну і головну біль.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді підконтрольний суд РФ у Криму залишив Джеппарова і ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" під вартою до 5 лютого.