Анкета України для членства в ЄС: з’явились відповіді на опитувальник

В Україні оприлюднили питання та надані відповіді до опитувальника для членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Так, перша частина опитувальника стосується економічних та політичних критеріїв членства, друга охоплює оцінку адаптації України до законодавчих норм ЄС.

"У найкоротші терміни ми заповнили дві частини опитувальника, я щиро дякую всім чиновникам та експертам, які долучилися до цієї кропіткої та історично важливої ​​роботи. Сьогодні є перші значні результати на цьому шляху визнання України та її прагнення до членства в ЄС - Європейська Комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата", - сказала Стефанішина.

За її словами, в Україні продовжують роботу, щоб уже за тиждень отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Детальніше з опитувальником та відповідями на нього можна ознайомитись на Євроінтеграційному порталі за посиланням.