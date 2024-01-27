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Ангола из-за санкций хочет выгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса

Фото: Ангола из-за санкций хочет выгнать Россию из совместного бизнеса (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ангола хочет выгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, которые были наложены на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ангольское издание Expansão.

Ангола заставляет крупнейшую алмазную компанию России и мира Алроса выйти из совместного бизнеса Sociedade de Catoca, которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.

По данным издания, на прошлой неделе представители ангольских властей встречались с российскими коллегами в Дубае, для того, чтобы решить вопрос выхода российского акционера Алроса из Sociedade Mineira de Catoca.

Expansão сообщает, что добыча бриллиантов на шахте сократилась, а многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с россиянами.

Российской Алросе сейчас принадлежит 41% акций. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, зато россияне хотят компенсаций за инвестиции.

Санкции против РФ

Напомним, в начале месяца Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.

Ранее Европейский Союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. В которую вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов:

  • был введен импортно-экспортный контроль и ограничения,
  • ограничение цены на нефть, железо и сталь,
  • а также в список внесли большое количество дополнительных физических и юридических лиц.

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