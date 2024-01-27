Ангола из-за санкций хочет выгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса

Ангола хочет выгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, которые были наложены на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ангольское издание Expansão.
Ангола заставляет крупнейшую алмазную компанию России и мира Алроса выйти из совместного бизнеса Sociedade de Catoca, которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.
По данным издания, на прошлой неделе представители ангольских властей встречались с российскими коллегами в Дубае, для того, чтобы решить вопрос выхода российского акционера Алроса из Sociedade Mineira de Catoca.
Expansão сообщает, что добыча бриллиантов на шахте сократилась, а многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с россиянами.
Российской Алросе сейчас принадлежит 41% акций. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, зато россияне хотят компенсаций за инвестиции.
Напомним, в начале месяца Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.
Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.
Ранее Европейский Союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. В которую вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов:
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