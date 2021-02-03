Англійський суд зобов'язав Коломойського виплатити ПриватБанку ще 1 млн фунтів

Англійський суд задовольнив клопотання ПриватБанку про додатковий платіж у рахунок відшкодування витрат банку. Суддя зобов'язав екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова разом з іншими компаніями-відповідачами, виплатити 1 млн фунтів стерлінгів на користь банку до 15 березня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, відповідачів також зобов'язали сплатити витрати банку в розмірі близько 35 тис. фунтів стерлінгів, понесених у зв'язку з поданням такого клопотання

Таким чином, загальна сума виплачених коштів відповідачами разом з відсотками становить понад 12 млн фунтів стерлінгів (складається з проміжних виплат у розмірі 4,4 млн фунтів стерлінгів на рахунок юридичних витрат ПриватБанку, понесених у суді першої та апеляційної інстанції, і повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року)

"ПриватБанк продовжує підтримувати свої позови проти колишніх власників і інших, і впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати близько 3,75 млрд доларів, що в даний час потрібні в судовому процесі, разом з відповідними юридичними витратами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня 2017 року Високий суд Англії та Уельсу видав судовий наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та їх шести компаній. Коломойський і Боголюбов разом з шістьма корпоративними відповідачами подали клопотання про оскарження судового наказу про всесвітній арешт активів та юрисдикцію англійського суду розглядати позови ПриватБанку.

Ці клопотання були задоволені в суді першої грудня 2018 року і повністю були скасовані рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, яким було підтверджено, що позов банку про шахрайство в розмірі 1,9 млрд доларів, плюс відсотки, проти колишніх власників і інших може розглядатися англійським судом.

Апеляційний суд зобов'язав відповідачів сплатити ПриватБанку витрати, понесені щодо слухання 2018 року, і кошти, витрачені банком на апеляцію, і здійснити проміжну виплату в розмірі 3,4 млн фунтів стерлінгів таких витрат на рахунок до 12 листопада 2019 року. Загальна сума зобов'язань відповідачів по видатках банку буде визначена на слуханнях, які відбудуться в період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року.