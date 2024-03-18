Английский середняк будет лишен очков за финансовые нарушения

"Лесники" потеряют 4 очка в турнирной таблице чемпионата Англии. Менеджмент клуба будет оспаривать штраф АПЛ, поскольку подопечные Нуну Эшпириту Санту оказались в зоне вылета (21 пункт).

"Форест" не уложился в лимит убытков за три сезона. Поскольку две из трех кампаний ноттингемцы провели в Чемпионшипе, потери не должны были превышать 61 млн фунтов. Отчетный период завершился 30 июня прошлого года, поэтому летние продажи "Ноттингема" не повлияли на показатели.

Однако руководство "Форест" будет пытаться обжаловать решение, поскольку в сентябре удалось продать в "Тоттенхэме" Бреннана Джонсона. Этот трансфер принес в клубную казну 47,5 млн. фунтов. Эта сумма более чем на 15 миллионов выше цены, предложенной "Брентфордом" за валлийца зимой.

В ноябре АПЛ наказала "Эвертон" за финансовые нарушения снятием десяти очков. "Ириски" подали апелляцию на такое решение, согласившись с большинством пунктов наказания. В конце концов мерсисайдцам вернули 4 пункта.