Английская классика, Битва за Нью-Йорк и балканские разборки в НБА: анонс выходных в спорте

eПри Сан-Паулу

16 марта, 19:03, Сан-Паулу, Уличная трасса Сан-Паулу, телетрансляция на Eurosport

Воспользовавшись паузой в Формуле-1, часть зрителей Королевы автоспорта будет пытаться заинтересовать ее "электрическая" кузина. Четвертый этап сезона примет Бразилия. На уличной трассе в Сан-Паулу местные будут поддерживать своих – Сетте Камару из ERT и пилота "Купры" Лукаса Ди Грасси. Оба пока не впечатляют, набрав "аж" два пункта на двоих. Но дома и родные стены помогают, хотя дотянуться до "Ягуара", "Пенске" и "Порше" им будет очень тяжело.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

17 марта, 17:30, Манчестер, "Олд Траффорд", трансляция на app.setantasports.com

Прощальный марафон испытаний Юргена Клоппа продолжится в Манчестере. "Ливерпуль" немецкого специалиста после встречи с "Сити" на прошлой неделе будут гостить у "Юнайтед". У обеих команд целый музей трофеев, так что будут стремиться пополнить коллекцию очередным Кубком Англии. Магия старейшего футбольного турнира в истории шансы грандов подравняла. Теперь Эрик тен Хаг с подопечными обязан доказать, что манкунианцы действительно добились прогресса.

Фото: В декабре команды разошлись нулевой ничьей на "Энфилде" (manutd.com)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

17 марта, 19:00, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", трансляция на app.setantasports.com

Только месяц назад "Айлендерс" принимали "Рейнджерс" на свежем воздухе в рамках Зимней классики, а придется снова скрестить клюшки в дерби. Предыдущая "Битва за Нью-Йорк" собрала почти 77 тысяч зрителей и завершилась драматической победой "синераспашников" (6:5 ОТ). "Островитяне" будут стремиться к реваншу в логове врага с двойной целью. Команда Патрика Руа пока последней проходит в плей-офф от Восточной конференции и предпочла бы чувствовать себя спокойнее.

"Даллас" – "Денвер"

17 марта, 21:30, Даллас, "Американ Эйрлайнс Центр", телетрансляция на Setanta Sports

В похожем положении оказался баскетбольный "Даллас". Коллектив Луки Дончича в ближайшие недели попытается попасть в топ-6 Западной конференции. Начать придется в воскресенье, когда в Техас приедет "Денвер" Николы Йокича. Действующий чемпион делит лидерство с "Оклахомой" в том же регионе и может позволить себе несколько раз оступиться. Тем не менее новая встреча двух друзей с Балкан станет дополнительной мотивацией для лучшего перформанса для обоих.

Фото: Лука Дончич и Никола Йокич – соперники и друзья одновременно (usatoday.com)

"Атлетико" – "Барселона"

17 марта, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополитано", трансляция на MEGOGO

В чемпионате Испании интрига медленно угасла благодаря феноменальной серии мадридского "Реала" без поражений. Впрочем, остается невыясненной судьба медалей худшей пробы и мест в Лиге чемпионов. Столичный "Атлетико" всего на два пункта опережает идущий пятым "Атлетик" из Бильбао. Следовательно, проиграть "Барсе" ребята Диего Симеоне права не имеют. Неожиданная победа над миланским "Интером" посреди недели добавит позитива, но "матрасники" провели на поле 120 минут...