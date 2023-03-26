Англия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2024

Англия – Украина

26 марта, 19:00, Лондон, "Уэмбли", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Ни жеребьевка квалификации, ни календарь отбора не были благосклонны к "сине-желтым". Украинская команда не только попала в одну группу с двумя топ-сборными, но и вынуждена начать и завершить цикл матчами против них. Первый вызов сборной Украины – Англия.

Четвертьфиналист ЧМ-2022 стремится с очередной генерацией звезд прервать полосу неудач на крупных турнирах. Собственные амбиции "Три льва" четко обозначили в стартовом туре, одолев итальянцев на выезде. Английской команде хватило мощного выступления только в первой половине, чтобы добиться положительного результата (2:1).

Наставник сборной Гарет Саутгейт получил столь широкий подбор исполнителей, что может спокойно сформировать два полноценных состава. Вот и после дисквалификации Шоу не стоит надеяться, что левый фланг обороны Англии станет проблемным. В обойме есть Чилуэлл, а еще позицию может закрыть Триппьер.

Дошло до того, что тренерский штаб сборной Англии может позволить не вызывать исполнителей в сомнительной форме. Тот же Стерлинг изрядно сдал после перехода в "Челси", поэтому на мартовские матчи даже не рассматривался. А вместо травмированного Рашфорда свой шанс в рядах команды ждет третий бомбардир АПЛ Тоуни.

В свою очередь сборная Украины столкнулась с проблемами в обороне и атаке. Если травмированного Бущана на линии ворот легко заменит Трубин, то потеря Забарного перед встречей с Кейном ощутима. Днепровцы Сваток и Сарапий на этом уровне еще не играли, а форма "динамовца" Попова откровенно беспокоит.

Тревожно и в атаке. Тот же Яремчук последний раз забивал еще в октябре, а Довбик несколько матчей "Днепра-1" отыграл "на уколах". Дошло до того, что вполне реальным стали рассматривать выход в центре атаки номинального вингера Мудрика. Но, судя по спаррингу с дублем "Брентфорда", впереди сыграет настоящий форвард.

Дисквалифицированные: Шоу (Англия)

Травмированные: Поуп, Джеймс, Маунт, Рашфорд – Бущан, Конопля, Забарный

Под вопросом: Хендерсон – Ярмоленко

Ориентировочные составы на матч Англия – Украина

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер – Филлипс, Райс, Беллингем – Сака, Кейн, Фоден

Украина: Трубин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Цыганков, Малиновский, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

"Три льва" справедливо считаются безусловным фаворитом противостояния. Английская сборная с россыпью звезд в топ-форме подходит к противостоянию с важной победой, одержанной в Неаполе. Зато у "сине-желтых" нет даже постоянного наставника команды. Секретный спарринг с дублем "Брентфорда" в очередной раз подверг сомнению деятельность ассоциации, а отсутствие реальной стратегии развития футбола уже вскоре может превратить перспективное поколение украинцев в потерянное...