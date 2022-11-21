Англия разбила сборную Ирана на старте ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа B, 1-й тур

Англия – Иран – 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+12

"Три льва" взялась за дело со стартовых минут. Команда Гарета Саутгейта начала нагнетать ситуацию у владений персов уже в дебюте. Первую возможность англичан упустил Магуайр – центрбек не попал в створ ворот головой после навеса Кейна с правого фланга.

Кто знает, как развивались бы события, если бы на 20-й минуте сборная Ирана не провела вынужденную замену голкипера. Конечно, это может быть совпадением, но после появления в рамке Хоссейни опасные моменты посыпались один за другим. В течение нескольких минут Маунт не попал в ворота с близкого расстояния, а тот же Магуайр головой отправил мяч в перекладину.

В конце концов сборная Англии забила трижды в финальные 11 минут первой половины. Сначала Беллингем головой эффектно замкнул фланговый навес Шоу. Далее Магуайр сбросил подачу углового на Сака, а тот из центра штрафной мощно пробил под перекладину. Наконец перед перерывом Стерлинг в одно касание замкнул комбинацию Беллингема-Кейна.

Ударная концовка первого тайма привела к спокойному старту второго. Продолжалась пауза недолго. Уже на 62-й минуте англичане сделали счет неприличным. Это Стерлинг заметил рывок Сака и отпасовал партнеру, а тот качнул оппонентов на правом краю штрафной зоны и точно пробил в дальний угол.

Лишь после четвертого пропущенного мяча иранцы смогли организовать свою голевую атаку. Голизадех ведал скрытую передачу на Тареми на линию вратарской, откуда форвард "Порту" отправил мяч в сетку.

Но "Три льва" не остановились на этом. Саутгейт вовремя провел замены, так что желание забивать никуда не исчезло. Англичане оформили еще два мяча. На 71-й минуте нападающий МЮ Рашфорд получил пас от Кейна на входе в штрафную, обыграл защитника и пробил мимо голкипера.

А на десерт сборная Англии забила в шестой раз на 90-й минуте. Беллингем бросил в прорыв Уилсона, тот дошел до лицевой линии и прострелил на свободного Грилиша. У хавбека "Манчестер Сити" было куча времени, чтобы реализовать момент и довел счет до 6:1. В компенсированное время Тареми немного подсластил горечь поражения, забив с пенальти.