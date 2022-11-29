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Англия разгромила сборную Уэльса и финишировала первой в группе B Мундиаля

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Эр-Райян, Вторник 29 ноября 2022 22:58
Англия разгромила сборную Уэльса и финишировала первой в группе B Мундиаля Фото: Маркус Рашфорд оформил дубль в футболке сборной Англии (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой сборной Англии завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против национальной команды Уэльса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа B, 3-й тур

Уэльс – Англия – 0:3

Голы: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

"Три льва" взяли мяч под контроль в дебюте. Первый момент возник на 10-й минуте. Это Рашфорд выскочил один на один с голкипером, но переиграть Уорда не сумел. Впоследствии англичане попытались забить из стандарта, но Магуайр не смог пробить на дальней стойке.

Под занавес тайма команда Гарета Саутгейта упустила еще одну возможность. В быстрой атаке сборной Англии Фоден принял мяч в пределах штрафной и пробил с разворота. Мяч просвистел над перекладиной.

Но то, что не удалось в первой половине, номинальные гости реализовали после перерыва. Открыть счет сумел Рашфорд, мощным ударом в дальнюю девятку воспользовавшийся штрафным. А через две минуты англичане удвоили преимущество – Кейн после отбора Рашфорда прострелил на дальний угол вратарской, откуда Фоден переправил мяч в сетку.

Валлийцы попытались ответить на двойной удар выстрелом с дистанции. Это Мур решился пробить издалека, Магуайр подставил голову под мяч и тот сменил траекторию. Но Пикфорд успел среагировать на коварный рикошет.

Тем не менее, сборная Англии сумела забить в третий раз. На 68-й минуте Рашфорд ворвался в штрафную Уэльса, сместился в центр и пробил Уорду между ног – 0:3 с дублем нападающего МЮ.

До финального свистка "Три льва" вполне могли сделать счет совершенно неприличным. Тот же Рашфорд еще раз проверил бдительность голкипера "красных драконов" диагональным ударом с правого фланга. В свою очередь Беллингем остался побежденным после очной дуэли с Уордом.

Благодаря победе сборная Англии набрала 7 очков на групповом этапе и триумфовала в квартете B. В рамках 1/8 финала подопечные Саутгейта встретятся со сборной Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

К слову, ранее Сенегал переиграл сборную Эквадора и финишировал вторым в группе A ЧМ-2022.

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