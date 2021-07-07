Англія - Данія: онлайн-трансляція другого півфіналу Євро-2020

АНГЛІЯ - ДАНІЯ 1:1

К'яєр (автогол), 39 - Дамсгор, 30

Все, перерва. Відмінний футбол показують обидві збірні. 45 хвилин просто пролетіли. Є час видихнути і набратися сил на наступний тайм.

Відмінна гра від Саки під час голу.

39' - ГОООООООЛ! Англія зрівнює рахунок. Буквально секундами раніше Шмайхель зробив божевільний сейв, відбивши удар в упор від Стерлінга. Але зараз вже був без сил. Сака втік від захисника і прострілив уздовж воротарського на Стерлінга. Але того в останню секунду випередив К'яєр, зрізавши м'яч у свої ворота. Все ж автогол. Спершу здалося, що забив все ж Стерлінг.

Ви тільки подивіться на цю красу. Божественний удар Дамсгора зі штрафного.

36' - Стерлінг ніби й непогано стріляв, але К'яєр, який стояв в стінці, головою м'яч заблокував.

35' - небезпечний штрафний заробляє тепер уже Англія. Позиція майже ідентична.

30' - ГОООООООООЛ!!! Данія виходить вперед.

Божевільний по силі удар від Дамсгора. М'яч прилетів не зовсім в дев'ятку, але удар був дуже збитим і потужним. Пікфорд, хоч і стрибав, але дістати не зміг.

Англія пропускає свій перший гол на Євро. Також це став перший гол зі штрафного на турнірі.

29' - небезпечний штрафний заробила Данія після розіграшу ще одного стандарту. М'яч по центру, до воріт метрів 25.

25' - а ось тепер дійсно небезпечний момент від Данії. Хойберг перехопив м'яч в центрі поля у Кейна і організував контратаку, котору з меж штрафного обвідним ударом завершував Дмсгор. М'яч пролетів трохи мимо дев'ятки.

21' - Данія трохи відсунула м'яч від своїх воріт і отримала гул з боку "Уемблі". Відчувається, що Англія грає вдома.

16' - Пікфорд мало не привіз момент в свої ворота, невдало розпочавши атаку. У підсумку після удару від данців перевів м'яч на кутовий. З подачею англійці впорались.

15' - удар від Кейна з-за меж штрафного, але значно вище. Пристрілюються англійці.

12' - перший кутовий для Англії. Але гравці Данії з подачею легко впорались.

12' - досить потужно поки виглядає Англія. Данія поки не може намацати ритм цього матчу.

9' - а ось і відповідь від Данії. Стрюгер-Ларсен в центрі поля обигралс з партнером і мало не вивів на побачення з Пікфорд Дамсгора. Допоміг своєму кіперу Уокер, який наздогнав і відтіснив данця.

6' - перший дзвінок біля воріт Данії. Кейн з флангу прострілював на Стерлінга, але тому трохи не вистачило, щоб дістати м'яч.

3' - Шмайхель взяв м'яч в руки, як здалося, після передачі від свого партнера. Англійці апелюють до рефері, але порушення не зафіксовано.

2' - жорстко почали англійці, заробивши вже два фолу.

Ну що ж, поєдинок стартував. Першими з центру поля розіграли данці. Через кілька годину ми дізнаємося, хто 11 липня зіграють в головному матчі Євро.

Команди вже на полі, звучать гімни країн.

До старту матчу залишається півгодини. А поки можна ознайомитися зі стартовими складами команд.

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Філліпс, Райс - Сака, Маунт, Стерлінг - Кейн

Данія: Шмейхель - Крістенсен, К'яєр, Вестергор - Стрюгер-Ларсен, Хойберг, Ділейні, Меле - Брейтвейт, Дамсгор - Дольберг