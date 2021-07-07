Англія - Данія: онлайн-трансляція другого півфіналу Євро-2020

Сьогодні відбудеться другий півфінал Євро-2020. За право поборотися за трофей з Італією змагатимуться Англія і Данія.
РБК-Україна проведе онлайн трансляцію поєдинку.
К'яєр (автогол), 39 - Дамсгор, 30
Все, перерва. Відмінний футбол показують обидві збірні. 45 хвилин просто пролетіли. Є час видихнути і набратися сил на наступний тайм.
Відмінна гра від Саки під час голу.
39' - ГОООООООЛ! Англія зрівнює рахунок. Буквально секундами раніше Шмайхель зробив божевільний сейв, відбивши удар в упор від Стерлінга. Але зараз вже був без сил. Сака втік від захисника і прострілив уздовж воротарського на Стерлінга. Але того в останню секунду випередив К'яєр, зрізавши м'яч у свої ворота. Все ж автогол. Спершу здалося, що забив все ж Стерлінг.
Ви тільки подивіться на цю красу. Божественний удар Дамсгора зі штрафного.
36' - Стерлінг ніби й непогано стріляв, але К'яєр, який стояв в стінці, головою м'яч заблокував.
35' - небезпечний штрафний заробляє тепер уже Англія. Позиція майже ідентична.
30' - ГОООООООООЛ!!! Данія виходить вперед.
Божевільний по силі удар від Дамсгора. М'яч прилетів не зовсім в дев'ятку, але удар був дуже збитим і потужним. Пікфорд, хоч і стрибав, але дістати не зміг.
Англія пропускає свій перший гол на Євро. Також це став перший гол зі штрафного на турнірі.
29' - небезпечний штрафний заробила Данія після розіграшу ще одного стандарту. М'яч по центру, до воріт метрів 25.
25' - а ось тепер дійсно небезпечний момент від Данії. Хойберг перехопив м'яч в центрі поля у Кейна і організував контратаку, котору з меж штрафного обвідним ударом завершував Дмсгор. М'яч пролетів трохи мимо дев'ятки.
21' - Данія трохи відсунула м'яч від своїх воріт і отримала гул з боку "Уемблі". Відчувається, що Англія грає вдома.
16' - Пікфорд мало не привіз момент в свої ворота, невдало розпочавши атаку. У підсумку після удару від данців перевів м'яч на кутовий. З подачею англійці впорались.
15' - удар від Кейна з-за меж штрафного, але значно вище. Пристрілюються англійці.
12' - перший кутовий для Англії. Але гравці Данії з подачею легко впорались.
12' - досить потужно поки виглядає Англія. Данія поки не може намацати ритм цього матчу.
9' - а ось і відповідь від Данії. Стрюгер-Ларсен в центрі поля обигралс з партнером і мало не вивів на побачення з Пікфорд Дамсгора. Допоміг своєму кіперу Уокер, який наздогнав і відтіснив данця.
6' - перший дзвінок біля воріт Данії. Кейн з флангу прострілював на Стерлінга, але тому трохи не вистачило, щоб дістати м'яч.
3' - Шмайхель взяв м'яч в руки, як здалося, після передачі від свого партнера. Англійці апелюють до рефері, але порушення не зафіксовано.
2' - жорстко почали англійці, заробивши вже два фолу.
Ну що ж, поєдинок стартував. Першими з центру поля розіграли данці. Через кілька годину ми дізнаємося, хто 11 липня зіграють в головному матчі Євро.
Команди вже на полі, звучать гімни країн.
До старту матчу залишається півгодини. А поки можна ознайомитися зі стартовими складами команд.
Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Філліпс, Райс - Сака, Маунт, Стерлінг - Кейн
Данія: Шмейхель - Крістенсен, К'яєр, Вестергор - Стрюгер-Ларсен, Хойберг, Ділейні, Меле - Брейтвейт, Дамсгор - Дольберг