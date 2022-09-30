Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины

Кремль пошел на резкое повышение ставок, пытаясь вернуть инициативу в развязанной им войне. После серии поражений на фронте и, особенно, после разгрома оккупационной группировки на северо-востоке Москва "засветила" сразу все имеющиеся у нее "козыри". Путин решил огласить частичную мобилизацию в России, включить оккупированные территории Украины в состав РФ и параллельно пригрозил ядерным оружием.

Министр обороны Шойгу заявил, что они планируют призвать 300 тысяч человек. Однако российские оппозиционные СМИ сообщали, что речь может идти и о миллионе мобилизованных. Исходя из информации, уже попавшей в сеть, к качеству подготовки и мотивации новобранцев есть огромные вопросы. Недовольство насильной мобилизацией уже вылилось в локальные протесты, поджоги военкоматов и бегство российских мужчин из страны.

Какие задачи будут поставлены перед этим сборищем – удержание оккупированных земель или расширение захваченных территорий – пока неясно. Но судя по риторике и действиям Путина, он не собирается отступать и отказываться от того, что можно представить как "победу" в войне.

Отряды обреченных

Путин едва ли хотел идти на такой непопулярный шаг как мобилизация. Но после семи месяцев боевых действий оккупационная армия обросла проблемами. На многих участках противник вынужден переходить к обороне. А там, где он продолжает наступать, не может добиться хоть каких-то значимых продвижений. Вражеским группировкам не хватает современного вооружения и живой силы. Если первую проблему в условиях санкций решить сложно, то человеческого ресурса у России полно.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что в Украине уже уничтожено и разбито не менее 150 тысяч войск. Это свыше 50 тысяч погибших, плюс раненые, которых, как правило, больше в разы.

"Поэтому можно подсчитать еще 100 тысяч раненых, дезертиров и так далее. То есть фактически той группировки, которая наступала зимой и весной, уже нет. Кроме того, уничтожены эти 1-й и 2-й "армейские корпуса" так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые формировались в течение восьми лет. Там "мобиками" уже поменяли несколько составов", – объяснил в разговоре с РБК-Украина Самусь.

Все эти 300 тысяч не будут одномоментно переброшены на фронт. Как минимум по той причине, что их всех нужно отловить и собрать, не говоря уже о военной подготовке, которой, впрочем, сейчас не уделяют внимания.

"Необходимо как минимум два-три месяца, чтобы провести для них базовое обучение. В России говорили, что будут им выделять по две недели на подготовку. Однако уже сейчас мы видим, что мобилизованных сразу отправляют на фронт. Количество войск будет огромное, но оно вообще не будет подготовлено к боевым действиям, оно не будет мотивировано, оно не будет оснащено", – отметил эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Мобилизация в России едва ли повлияет на эффективность их войск – скорее, наоборот. По качеству подготовки и оснащению эти новобранцы будут гораздо хуже, чем те контрактники, которые вторглись в Украину в феврале. Притом что их готовили к боевым действиям почти год.

Мобилизованных в России почти сразу отправляют на фронт без военной подготовки (фото: GettyImages)

Коваленко отметил: если в начале войны в бой шли профессиональные подразделения с новейшим снаряжением, то уже летом мы видели у россиян танки Т-62, которые не производятся с 1975 года, и ПТ-76, которые использовались еще в 50-х годах прошлого века. Чтобы обеспечить еще больше войск, Москве, пожалуй, придется доставать из хранения еще более "древние" образцы.

Может ли мобилизация позволить Путину активизировать наступление на поле боя? В теории – да. Возможно, Кремль как раз и рассчитывает давить на украинские позиции количеством, выгрызая километр за километром. Вполне вероятно, что на каких-то участках фронта враг может попытаться пойти в наступление, а Вооруженным силам придется переходить там к обороне. Но, во-первых, едва ли "сырые" и необученные войска сумеют добиться больших завоеваний.

"Если говорить о влиянии на фронт, там пока радикальных изменений не произойдет, ведь у нас сейчас война 21-го века. Иранские дроны, по сути, оказывают большее влияние на поле боя, чем эта мобилизация. Мобилизованные – это просто "мясо". Если представить, что сейчас их просто собирают, дают им автоматы и таких 100 тысяч человек отправляют штурмовать Бахмут – они все просто погибнут", – отметил Самусь.

К тому же часть мобилизованных, вероятно, будет направлена для "латания" имеющихся "дыр". Многие российские подразделения еще с июля нуждаются в выводе для восстановления боеспособности и ротации, говорит Коваленко.

"Я не исключаю, что определенным количеством новомобилизованных будут компенсировать силы, требующие ротации и вывода. Поэтому количественно на отдельных участках их войска могут увеличиться на 15-20%, а на других просто будет произведена замена", – рассуждает эксперт.

То есть сейчас это сборище новобранцев первым дело будет направлено именно на удержание уже захваченных позиций. Но само по себе увеличение российских войск на фронте все равно создаст Украине проблемы.

"Даже несмотря на плохую подготовку и оснащение российской армии, война будет затягиваться, потому что их нужно будет уничтожать, оттеснять, заставлять отступать", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Самый большой вызов, который просматривается в связи с российской мобилизацией – это открытие второго фронта со стороны Беларуси, предположил Самусь. Путин может вновь попытаться напасть на Украину с севера, собрав, например, 50-тысячный контингент. Часть из них – это будут регулярные подразделения РФ, а остальные – мобилизованные и беларуская армия.

Их не хватит, чтобы захватить какие-то регионы. Но Россия может вынашивать такой план, чтобы отвлечь украинские войска от юга и востока, где Вооруженным силам придется перейти от наступательных к оборонным операциям.

Пока все видится так, что Лукашенко отказался от этой авантюры, осознавая последствия для своего режима, уточнил Самусь. Но Путин, скорее всего, продолжит давить на беларуского диктатора.

Жест отчаяния

Решение Путина о мобилизации и желание присоединить оккупированные территории – это звенья одной цепи. Ни одна из его целей в Украине все еще не достигнута. За семь месяцев России не удалось захватить даже Луганскую и Донецкую области в их админграницах. Сворачивать свою военную кампанию Москва, очевидно, пока не собирается.

России нужны новые войска, чтобы спасать для себя ситуацию на фронте (фото: GettyImages)

Для продолжения войны Путину требуются дополнительные силы. А без включения оккупированных украинских земель в состав РФ ему было бы сложно хоть как-то обосновать, почему и зачем он гонит россиян воевать и погибать в чужую страну. Теперь же он сможет преподнести эту мобилизацию как защиту "российских территорий".

Изменит ли незаконная аннексия позицию Украины? Похоже, что нет. Военно-политическое руководство уже не раз заявляло, что наша армия продолжит бороться за освобождение своих территорий. Мировое сообществе также не признает украинские земли за РФ, возможно, за исключением нескольких стран-изгоев.

"Референдумы" на оккупированных украинских территориях – это полнейшая фальсификация и нарушение международного законодательства. Но согласно законодательству РФ, в случае угрозы их целостности и суверенитета они могут применять все виды оружия, включая оружие массового поражения. То есть это их второй вариант, как выходить из ситуации", – предположил бывший замначальника Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В недавнем обращении Путин в очередной раз сказал, что в случае угрозы территориальной целостности Россия готова использовать ядерное оружие. А его соратники позже заявляли, что эта доктрина будет касаться и захваченных украинских территорий. В ней, среди прочего, предусмотрено, что Москва может применить тактическое ядерное оружие на поле боя для деэскалации, то есть чтобы заставить противника остановиться и отступить.

"Пока что заявления о ядерном оружии – это больше давление и блеф. Однако если Путин окажется фактически перед выбором, который будет означать для него жизнь или смерть – например, еще одно такое поражение, как в Харьковской области, либо же если ВСУ захватят или возьмут в окружение Херсон – то он может где-то продемонстрировать применение ядерного оружия малой мощности", – допустил Романенко.

Один удар тактическим ядерным оружием не способен полностью переломить ситуацию на поле боя. Он может только ситуативно изменить положение в какой-то отдельной локации, уточнил Коваленко.

С одной стороны, если бы Кремль рассчитывал достигать целей на фронте с помощью ядерных ударов, то вряд ли пошел на такой непопулярный шаг как мобилизация. С другой – у Путина может быть другой план, говорит Самусь.

Например, Кремль решит включить в состав РФ не только захваченные территории, а все четыре области Украины в пределах их админграниц. Тогда огромный контингент вражеских войск потребуется для того, чтобы удерживать уже оккупированные районы. А касательно остальной части этих областей Путин может выдвинуть ультиматум: либо ВСУ отступают и прекращается помощь Запада, либо последует ядерный удар.

Но, пойдя этим путем, Россия откроет ящик пандоры и разрушит фундаментальные основы ядерной безопасности. Если одна страна нарушит сложившееся с 1945 года "табу" и начнет атаковать другую оружием массового поражение, тогда что будет сдерживать остальных?

Нет сомнений, что весь мир мгновенно обернется против Путина, а "скамейка" нейтральных государств наверняка сократится. Более того – могут возникнуть новые союзы, например, между НАТО и Китаем, предположил Коваленко. В доктрине КНР указано, что она может использовать ядерное оружие только в том случае, если другая страна нанесет по ее территории ядерный удар.

"Это повлечет фундаментальное изменение баланса в мире, против которого Путин никогда не пойдет. Он боится назвать войну войной, называя ее "специальной военной операцией". Это человек, который боится объявить всеобщую мобилизацию, объявляя частичную. Путин – довольно трусливый политик. Он не пойдет на столь радикальные шаги, которые могут изменить баланс именно против Российской Федерации", – считает Коваленко.

Если бы Кремль рассчитывал достигать целей на фронте с помощью ядерных ударов, то вряд ли пошел на мобилизацию (фото: GettyImages)

В этой ситуации важно, чтобы Запад уже сейчас определился, каким будет их ответ на худший сценарий. И по всем возможным каналам донес Москве, что путинский режим столкнется с сокрушительными и катастрофическими последствиями. Но лучшим ответом Путину было бы усиление и ускорение военной помощи Украине.

"Должна быть четкая консолидированная позиция Запада по поддержке Украины и предоставление дальнобойных, точных систем вооружения, чтобы мы могли быстрее вести контрнаступательные действия. Даже если есть риски применения артиллерийских ядерных боеприпасов, например, "Пионами", то нам нужно иметь возможность превентивно уничтожать эти установки", – сказал Мусиенко.

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Все инструменты, которые Путин пустил в ход, можно расценивать как признак отчаяния в попытке спасти положение на войне. Но тот путь, которым он решил пойти, может и вовсе обернуться крахом для его режима.

"Для самой России это настоящая катастрофа. Они проводят частичную мобилизацию, пытаются незаконно аннексировать украинские территории, и, соответственно, для них это уже не война или "сво" в Украине. Это фактически становится для них войной в России. Путин теперь втягивает все российское общество в войну. Это порождает дополнительные страхи, протестные настроения и так далее", – отметил Мусиенко.

Все годы правления Путина строились на негласном социальном договоре с российским "глубинным" народом, говорит Самусь. Эта сделка выглядела примерно так: я обеспечиваю вам ощущение причастности к "великой империи", пока вы сидите на диване, у вас будет полный холодильник, но этим проектом руковожу я и мои люди, и вы в это не вмешиваетесь.

Этот договор продолжил существовать и после 24 февраля примерно на тех же условиях: за "великую империю" воюют только контрактники и постоянные части. Но последнее решение Путина разрушает эту сделку и меняет всю парадигму существования российского общества, уточнил Самусь. Народ впервые за последние двадцать два года начали поднимать с диванов и отправлять на войну.

Аннексия и мобилизация также повлияют на отношение к Москве на международной арене. Едва ли среди мировых политиков теперь найдется много желающих сохранить Путину лицо или тех, кто станет тормозить более радикальные экономические ограничения по отношению к агрессору.

В этом случае в России как раз и может созреть почва для настоящего бунта, считает Самусь. На население обрушатся не только новости о смертях необученных мобилизованных, когда в регионы будут массово приходить гробы. Но и социально-экономические проблемы из-за резкого сокращения бюджетирования, урезания зарплат и социальных выплат.

"Можно говорить о том, что зима для россиян будет тяжелой. И примерно весной эти социально-экономические проблемы начнут проявляться. Путина могут в итоге совсем отстранить от власти, потому что он был ценен в условиях существующего социального договора, а сейчас весь негатив пойдет именно на него. Новая февральская революция сейчас формируется по схожему сценарию, как в 1917 году", – рассуждает Самусь.