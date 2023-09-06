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Android изменит дизайн логотипа: как он будет выглядеть

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Американская корпорация Google презентовала обновленный логотип платформа Android.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу корпорации.

"Открытая платформа Android, крупнейшая в мире операционная система, обслуживает разнообразное сообщество разработчиков, производителей устройств и пользователей. И по мере того, как мы росли (у нас более 3 миллиардов устройств Android по всему миру), росло и наше видение", - говорится в сообщении.

Компания считает, что система брендов и то, как они визуально представляются миру как Android, должны отражать основной идеал Android: открытость, итеративность и инклюзивность. 

"Вот почему мы делимся обновлением нашей визуальной идентичности, которая лучше представляет наше Android-сообщество - и это тоже очень весело", - добавили в Google.

Что изменилось

В рамках последнего обновления робот Android стал заметным элементом их логотипа, отражая игривость, которую люди привыкли ожидать от Android. 

"Сегодня мы предоставляем наиболее узнаваемому участнику нашего Android-сообщества, который не является человеком, совершенно новый трехмерный вид", - говорится в релизе. 

Компания также обновила внешний вид робота в полный рост, чтобы обеспечить ему возможность легкого перехода между цифровой и реальной средой, что делает его универсальным и надежным компаньоном по всем каналам, платформам и контекстам.

Другие новости из сферы IT-технологий

Ранее сообщалось, что компания Google планирует внедрить генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы.

Также в Европейском союзе в пятницу, 25 августа, вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Service Act). Он направлен на борьбу с дезинформацией и нелегальным контентом в Интернете.

Ранее в Белом доме заявили, что контент, созданный с помощью искусственного интеллекта будет обозначен водным знаком. В частности, на это заявили OpenAI, Google и Meta.

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