Android изменит дизайн логотипа: как он будет выглядеть

"Открытая платформа Android, крупнейшая в мире операционная система, обслуживает разнообразное сообщество разработчиков, производителей устройств и пользователей. И по мере того, как мы росли (у нас более 3 миллиардов устройств Android по всему миру), росло и наше видение", - говорится в сообщении.

Компания считает, что система брендов и то, как они визуально представляются миру как Android, должны отражать основной идеал Android: открытость, итеративность и инклюзивность.

"Вот почему мы делимся обновлением нашей визуальной идентичности, которая лучше представляет наше Android-сообщество - и это тоже очень весело", - добавили в Google.

Что изменилось

В рамках последнего обновления робот Android стал заметным элементом их логотипа, отражая игривость, которую люди привыкли ожидать от Android.

"Сегодня мы предоставляем наиболее узнаваемому участнику нашего Android-сообщества, который не является человеком, совершенно новый трехмерный вид", - говорится в релизе.

Компания также обновила внешний вид робота в полный рост, чтобы обеспечить ему возможность легкого перехода между цифровой и реальной средой, что делает его универсальным и надежным компаньоном по всем каналам, платформам и контекстам.

Другие новости из сферы IT-технологий

Ранее сообщалось, что компания Google планирует внедрить генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы.

Также в Европейском союзе в пятницу, 25 августа, вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Service Act). Он направлен на борьбу с дезинформацией и нелегальным контентом в Интернете.

Ранее в Белом доме заявили, что контент, созданный с помощью искусственного интеллекта будет обозначен водным знаком. В частности, на это заявили OpenAI, Google и Meta.