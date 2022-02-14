Android 13 дозволяє запустити Windows 11 на смартфоні

Для установки Windows 11 Лін використовував Google Pixel 6. На смартфоні також був встановлений і Android 13 DP1, що стало вирішальним фактором. Річ у тім, що ОС Google має поліпшені можливості віртуалізації.

Поки що невідомо якими властивостями буде володіти фінальна версія продукту, проте версія для розробників вже дозволяє експериментувати з новою операційною системою корпорації.

Як зазначив Лін, Windows 11 працює відмінно, проте без апаратного прискорювача GPU.

Більш того, на Pixel 6 вдалося запустити класичний Doom.