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Android 13 дозволяє запустити Windows 11 на смартфоні

Автор: Сергій Пишкін

Операційну систему Windows 11 можна запустити на Android 13. Йдеться саме про пристрої з процесором на архітектурі Arm.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Android-розробника Денні Ліна.

Для установки Windows 11 Лін використовував Google Pixel 6. На смартфоні також був встановлений і Android 13 DP1, що стало вирішальним фактором. Річ у тім, що ОС Google має поліпшені можливості віртуалізації.

Поки що невідомо якими властивостями буде володіти фінальна версія продукту, проте версія для розробників вже дозволяє експериментувати з новою операційною системою корпорації.

Як зазначив Лін, Windows 11 працює відмінно, проте без апаратного прискорювача GPU.

Більш того, на Pixel 6 вдалося запустити класичний Doom.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Pixel 3 і 3 XL від компанії Google, отримали останнє оновлення.

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