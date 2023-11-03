Андрей Юсов: Нет оснований полагать, что Россия изменила тактику по обстрелам Украины

Еще с лета представители власти предупреждают, что россияне готовят новый этап обстрелов украинской энергетики. Очевидно, это один из планов врага, как заставить нас капитулировать в условиях, когда ни одна из сторон не может пока одержать скорую победу на поле боя.

Украинская военная разведка отслеживает информацию о том, как враг собирает ракеты и дроны "шахеды" для будущих обстрелов и что готовит на фронте. Подробнее обо всем этом, а также о российском следе в нападении ХАМАСа на Израиль, что произошло с "вагнеровцами" Пригожина и военных союзников России – в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

– Сейчас мы много слышим о возможных обстрелах энергетики. Есть ли вероятность, что россияне не будут в осенне-зимний период атаковать нашу энергосистему, как в прошлом году?

– Есть ли шанс, что людоед станет вдруг вегетарианцем? Наверное, есть. Но все же нужно готовиться к тому, что людоед и дальше захочет убивать и есть что-то живое. Поэтому, конечно, Украина готовится к продолжению террористических атак России. И никаких оснований полагать, что враг изменил свою тактику или вернулся к нормам международного права или к принципам гуманизма, нет. Это государство-террорист, которое ежедневно продолжает наносить удары по мирным украинским городам, продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных украинцев. Соответственно, что касается зимнего периода и потенциальных атак на критическую инфраструктуру, в частности на энергетику - это абсолютно вероятный сценарий, к большому сожалению.

– Есть ли у нашей разведки данные, когда россияне могут начать атаки, то есть – даты, месяц?

– Да, конечно, эта информация собирается из разных источников. Такие данные есть и они учитываются в общих планах по противодействию подобным атакам.

– Вы сейчас не скажете когда?

– Нет. Потому что окончательное решение россиян может быть скорректировано в любой момент, поэтому делать какие-либо анонсы будет неправильно. Любой сигнал воздушной тревоги надо учитывать всем – и гражданским, и военным.

– Какая сейчас ситуация у россиян с ракетами?

– Производство ракетного вооружения в России продолжается. Они и близко не могут вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Но, тем не менее, производство идет. В течение нескольких последних месяцев именно ракетных ударов было относительно немного – это значит, что они могут накапливать их для нанесения последующих массированных ударов.

То нерациональное и неэффективное использование врагом ракетного арсенала, которое мы видели в прошлом году, когда более ста ракет могло быть выпущено по Украине, не дало своего результата, а наоборот, только истощило его запасы. Ну, скажем, было бы странно, если бы они это повторили в этом году. Но любой ракетный удар – это 20, 30 ракет или 100 – это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины. И, безусловно, эти вызовы нужно учитывать.

- Что касается производства "шахедов", если я правильно понимаю, то уже, возможно, с середины лета россияне начали у себя по меньшей мере собирать эти иранские БПЛА. Какие у них сейчас объемы производства этих дронов? И все ли они производят сами, или еще отдельно какие-то поставки тоже идут из Ирана? Потому что учитывая те цифры, которые мы видели в сентябре - более 500 "шахедов" - создается впечатление, что у них либо очень мощное производство, либо реально поставляет дополнительно Иран.

– Можно констатировать, что на территории России продолжается крупноузловая сборка (из иностранных деталей) и определенное количество собственного производства, но оно небольшое. То есть поставленные планы и полученный результат отличаются. Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на данный момент самостоятельно.

– В Белом доме летом заявляли, что в Татарстане россияне строят крупный завод, где должны производиться "шахеды". Эта сборка и производство – они уже идут там? Или этот завод все еще строится, ведь тогда же в Белом доме говорили, что начало работы завода ожидается к началу 2024 года?

– Да, и производство продолжает там разворачиваться, но опять же на полноценные мощности они еще не вышли.

– Что вы можете рассказать об этих двух типах якобы новых беспилотников, которые мы недавно увидели у россиян? Речь об "Изделии-53", якобы новой версии "Ланцета", которое может самонаводиться на цель, и "Изделии-54" - так называемом "Италмас" или в народе "газонокосилки". Насколько массово сейчас их используют россияне?

– В первую очередь мы констатируем, что массового использования их на фронте пока не было. Информация о так называемых "Изделие-53" и "Изделие-54" уточняется. Но что касается их способностей по автоматической корректировке, наведению и распознаванию цели – это дискуссионный вопрос. Нужно дополнительно устанавливать эту информацию. Есть часть информации из российских СМИ. Безусловно, на нее нельзя опираться. Наше изучение продолжается. Тем не менее, мы констатируем, что видоизмененные, усовершенствованные "Ланцеты" агрессором применяются. И это всегда дополнительный фактор риска.

Относительно "Изделия-54" - это дрон-камикадзе, российской пропагандой он позиционируется как упрощенная и более дешевая версия "Шахеда-136". Название Италмас происходит от торгового комплекса, на базе которого происходит сборка и производство данных БПЛА.

– Партизанское движение "АТЕШ" заявило, что россияне наладили производство ракет разного типа на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Что вам известно об этом объекте?

– Агрессор не в первый раз пытается расконцентрировать производство, понимая, что Украина собирает всю необходимую информацию о военном производстве, в частности ракетного оружия. Поскольку такое производство высокотехнологичное и сложное, то любое повреждение на нем или аварийная ситуация очень проблематичны в плане восстановления. Поэтому расконцентрация, изменение отдельных объектов производства, изменение логистики – это обычная практика у россиян. Они пытаются в том числе расширять производственную базу, по крайней мере, физически, для того, чтобы усложнять и сбор информации о производстве ракетных вооружений, и в принципе работу по возможной нейтрализации этих объектов. Данная информация от движения "АТЕШ" есть, она проверяется.

– Вы сказали, что запасы ракет у россиян уже далеко не такие, как были до 24 февраля. Но производство ракет, как мне кажется, опираясь на цифры, которые мы публиковали от ГУР, и от Минобороны, и на те, которые ранее публиковали сами россияне еще до большой войны - они нарастили, даже сравнивая с довоенным периодом.

– Сравнивая с довоенным – да. Но тогда оно было относительно небольшим. Здесь ключевое – сколько они потратили и сколько современных видов вооружения они могут производить. Поэтому они действительно нарастили производство ракет по некоторым позициям. Но позволяет ли это восстановить утраченный арсенал? Нет.

– Чем еще Иран помогает России, кроме боеприпасов и ударных дронов? И интересно, что Иран получает взамен?

– Есть некоторые вопросы, в которых лучше удержаться от ответов. Но, конечно, и Украина, и наши партнеры внимательно следят за этими процессами. На сегодняшний день мы можем констатировать, что количество применения "шахедов" за последние несколько недель снизилось.

– Это же может быть и накопление перед грядущими атаками.

– Мы изучаем разные сценарии. Кроме того, Россия намерена получить баллистические ракеты от Ирана, но это не зафиксировано и факты такие не подтверждены. И это, кстати, тоже подтверждало нехватку запасов данного вооружения у агрессора. Но дальше ситуация отслеживается.

– Какова цель заявления Путина о том, что авиация будет патрулировать акваторию Черного моря с "Кинжалами"?

– Как и во многих других случаях (например, с информацией о размещении ядерного оружия на территории Беларуси или проведении там каких-либо учений), это заявление не для украинцев. Для нас здесь ничего не изменилось, потому что те же самолеты, оснащенные "Кинжалами", в акватории Черного моря уже были, и украинская территория в зоне поражения тоже уже находилась. То есть для нас здесь никакой новости нет. Это рассчитано на повышение определенного градуса напряжения и шантажа, прежде всего на аудиторию Запада, Европейского Союза и стран-членов НАТО.

– Это речь идет о МиГ-31К или, возможно, они модернизировали под "Кинжалы" другие истребители? Поскольку когда-то была информация о том, что россияне хотят адаптировать под эти ракеты истребители Ту-22.

– Да, речь именно о МиГ-31К.

– Когда появилась эта информация, создалось впечатление, что Путин планирует разместить их в Крыму.

– Если говорить о базировании в Крыму, то, учитывая последние события, новости и поведение противника там, они стараются быть максимально осторожны с расположением сил и средств на оккупированном полуострове.

– И к тому же, учитывая, что у них тех МиГов (под "Кинжалы") есть до десяти.

– Да, а нарисовать на аэродроме можно что угодно.

– А зачем они рисуют на аэродромах самолеты?

– Ну, это либо конкурс армейского рисунка, который продолжается там по аэродромам агрессора, либо такой действительно дешевый способ ввести в заблуждение украинскую разведку, аэроразведку, космическую разведку. Впрочем, конечно, это никакого эффекта не имеет.

– А какие методы ГУР в целом использует в своей деятельности?

– Ради победы Украины и учитывая, с каким врагом мы имеем дело, конечно, что мы используем разные методы, и даже такие, которые могут удивить или шокировать рядового потребителя информации. Речь может идти и о вербовке, об использовании разной мотивации и не только идейной. Под разные задачи также мы используем очень разных людей, даже со сложной судьбой и не кристально чистой репутацией.

Если для выполнения специфических задач необходимо использовать в том числе людей, которые находятся, скажем, под домашним арестом, то для выполнения поставленной задачи такой человек может быть использован, даже если придется освободить его ради этой цели от домашнего ареста. Такие примеры. И не только в Украине. С такими обращениями обращались. Если это поможет получить результат, сохранить жизнь наших людей, наших защитников, в конце концов, если это приблизит нашу победу и нанесет вред врагу, все методы работы спецслужб и Главного управления разведки используются в национальных интересах.

– Крымский мост остается нашей военной целью?

– Это не мост – это незаконное сооружение, которое используется прежде всего в военных целях, для переброски вражеских сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию. Поэтому да – безусловно, это законная цель для украинских Сил безопасности и обороны.

– Он будет разрушен?

– Он там просто лишний. Это уже просто сакраментальная фраза генерала Буданова и ее можно только повторить.

– Вы сказали, что его используют для обеспечения оккупационной группировки войск. Если говорить о всех вражеских войсках, которые есть на территории Херсонской, Запорожской и части Донецкой областей - до Мариуполя (группировки "Днепр" и "Восток"), в какой пропорции у них идет обеспечение через Крым и непосредственно с территории России, со стороны Ростовской области? Или все идет исключительно через этот мост?

– Нет, конечно, все не может идти через мост. Оно разделено на отдельные зоны. В основном к оккупированным территориям Юга Украины все движется через Крым. Так называемый сухопутный коридор тоже существует. Его также используют, но прежде всего снабжение идет из оккупированного Крыма.

– Насколько масштабно Северная Корея помогает России со снабжением или продажей вооружения?

– В пределах Северной Кореи это достаточно масштабно. Насколько это в целом существенно влияет на ситуацию? Об этом сейчас сложно утверждать. Есть факты взаимодействия и сотрудничества между ними. Фиксируется передача артснарядов для реактивных систем залпового огня. Мы не будем сейчас голословными, но речь идет о больших объемах поставок артснарядов.

– Интересно, что Северная Корея получает взамен, потому что есть такая версия, что она может получать от России продовольствие?

– Мы бы сейчас воздержались от подробных комментариев. Не будем все подробно комментировать. Очевидно, есть то, что прежде всего интересует власть Северной Кореи. Однако вряд ли здесь идет речь о продовольствии.

– Что сейчас с остатками "вагнеровцев"? Насколько они массово снова появляются на фронте?

– Как отдельные бойцы или отдельные группы бойцов появляются. Но "Вагнер" как собственно та структура, которая воевала, в частности, под Бахмутом - ее по состоянию на сегодня уже просто не существует.

– Появилась информация в российских медиа, что якобы сын Пригожина хочет вместо своего отца возглавить ЧВК "Вагнера". Насколько эта информация соответствует действительности?

– Сейчас звучит разная информация на этот счет. И какие бы публичные решения ни были обнародованы, мы можем констатировать, что та группировка, которая ранее сформировалась и получила название ППК "Вагнера", фактически сейчас прекратила существование. То, что дальше этот бренд будет в той или иной степени использоваться, и что отдельные люди, имевшие какое-либо отношение к нему, будут его использовать – это, безусловно, будет. Но это именно тот пример, когда дважды в одну реку не войдешь.

– И российское минобороны, и государственные предприятия создают там свои ЧВК. Появляется или прослеживается сейчас создание какой-то альтернативы "вагнеровцам" и по количеству, и по подготовке?

– Мы видим формирование и развертывание отдельных условных альтернатив, в частности "Редут", "Шторм Z" и так далее. Но ни одна из упомянутых структур не может сравниться ни в количестве, ни в техническом обеспечении из ЧВК "Вагнера" в период их условного расцвета.

– Пригожин мертв?

– Окончательных доказательств этому нет. Будет тело – будет дело. Пока ГУР МО Украины такой справки точно выдать не может.

– А каково состояние здоровья самого Путина?

– Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников. Но, к сожалению, та информация, которая в последнее время распространялась из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями.

– Как считаете, Путина отстранят до окончания войны или после окончания войны с поражением России?

– Мы можем точно констатировать, что чем больше успехов получает Украина, в том числе на поле боя, тем больше вероятность подобных внутрироссийских процессов. Чем решительнее поддержка Украины со стороны свободного мира и противодействие российской агрессии, усиление санкционной политики - тем больше создается предпосылок для собственно конфликта элит в самой России. Это очевидные тезисы. Сценарии могут быть разными и Украина к ним готовится.

– Есть ли вариант, что устранение Путина не приведет к завершению войны, если его устранение произойдет еще во время боевых действий?

– Экзистенциально Россия хочет уничтожить Украину давно, еще задолго до Путина. Так было и при Петре I, и при Сталине, и при других российских диктаторах разных периодов. Рассчитывать на то, что устранение или гибель одного человека решит все наши проблемы, было бы неправильным. Но то, что это создаст определенное окно возможностей для Украины и самой Российской федерации по перезагрузке, реорганизации, реформированию и отказу от этого наследия военных преступлений, "рашизма" - это факт. Как это окно возможностей будет использовано и нами, и самой Россией - это открытый вопрос.

– Видим, что россияне сейчас наступают в районе Авдеевки, на Купянском и Лиманском направлениях, ведут активную оборону в районе Токмака. А чего можно от них ожидать дальше, например, до конца зимы? И способны ли они или, возможно, вы уже видите такие признаки, что они готовят нечто более масштабное, большую наступательную операцию, например весной?

– С теми силами и средствами, которыми сейчас оперирует Россия, подобного масштаба действия, которые мы видим в районе Авдеевки, возможны. Это точечные операции по отдельным направлениям. Вот это то, что сейчас может сделать агрессор. Конечно, мы внимательно следим за возможным развитием ситуации, кадровым потенциалом и другими возможностями окупантов.

– Мне кажется, что без проведения какой-то официальной, не скрытой частичной мобилизации – когда не 20 тысяч человек в месяц собирают, а пару сотен тысяч – россияне не могут провести какую-нибудь широкую наступательную операцию. Потому что те 20 тысяч, которые они хватают в месяц – это, грубо говоря, достаточно им только для пополнения потерь.

– В ваших словах есть логика, поэтому решение о новой волне публичной мобилизации серьезно рассматривалось и буквально лежало на столе военно-политического руководства государства-агрессора. Тем не менее это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам. В частности, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри Российской федерации, которая на самом деле является крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем. Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко подсветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято.

– Там в середине марта выборы Путина. Стоит ли полагать, что до конца марта он не будет объявлять официальную новую волну мобилизации?

– Это, безусловно, фактор, с которым в Кремле считаются.

– Какова роль России в нападении ХАМАСа на Израиль?

– Мы точно видели, что Россия активно использует террористические атаки на Израиль как составляющую войны против Украины. И официальные контакты России с ХАМАС уже ни для кого не секрет. Это происходит публично. То, что российская пропаганда и официальные лица откровенно радовались тому, что происходит в Израиле – это тоже факты.

Были совершенно безумные, местами тупые информационно-психологические операции против Украины, которые на этом фоне пыталась проводить Россия. Они провалились и показали, что Москва была в процессе до факта последних нападений. То есть есть подтвержденная информация о передаче Россией отдельных образцов трофейных вооружений, прежде всего стрелкового оружия боевикам ХАМАСа с тем, чтобы позже обвинить Украину в якобы продажах и поставках западного вооружения. Но эти самые трофейные образцы были переданы разными каналами еще до атаки ХАМАСа на Израиль. Думаю, что здесь выводы можно сделать самостоятельно.

– Есть ли у вас информация, что "вагнеровцы" могли готовить боевиков ХАМАС перед вторжением?

– Да, такая информация есть и не только относительно "вагнеровцев", но и других российских ЧВК. "Вагнеровцы" использовались в качестве каналов связи, как каналы для передачи информации, для тренировок по передаче опыта российско-украинской войны. И то, как применяются, в частности, беспилотники против израильской бронетехники – это яркое тому подтверждение.

– Митинг в Махачкале – что это могло быть? Трудно верится в то, что эта толпа могла как-то хаотично собраться и просто пойти штурмовать аэропорт. Если это было инспирировано кем-то, то кто этот центр, подстрекавший их к этому?

– Такое было не только в Махачкале. Просто Махачкала стала определенным апогеем. И перед тем, и после того по Северному Кавказу, который пока подконтролен России, прокатился целый ряд антисемитских и ксенофобских акций. Россия с давних времен, еще со времен царской России является одним из ключевых центров ксенофобии и антисемитизма в мире. Массовые еврейские погромы начала двадцатого века, абсолютно четко контролируемые и организованные российскими спецслужбами - на тот момент царской охранкой - это очень яркое свидетельство, как и события, происходящие сегодня.

Путинский режим по сути своей является ксенофобским и антисемитским. То, как часто российский диктатор или человек, похожий на него, упоминает о еврейском происхождении украинского президента, то, как часто звучат эти нотки в разного рода заявлениях Лаврова и других официальных должностных лиц РФ - этому дополнительное подтверждение.

Представить себе, что в диктаторской России, где людей сажают за решетку только за комментарии в соцсетях, за одиночные пикеты с пустыми листами бумаги, вот так неожиданно взрослые мужчины могут собраться и начать что-то громить, а силовые структуры будут за этим молча наблюдать - было бы наивно. Это организованный процесс. Его задачи и цель могут быть разными. Как и в случае с фейком о западном оружии у ХАМАСа, попытка привязать здесь Украину - это абсолютно абсурдный способ.

Но это также могут быть и внутренние российские процессы, ведь есть некоторые противостояния внутри силовых структур РФ. Потому что эти события, как и попытка мятежа Пригожина, персонально для Путина и для его режима – очень серьезный удар. Диктатуру готовы терпеть и изнутри, и часто снаружи, если эта диктатура обеспечивает некую стабильность и контроль ситуации на территории, которой она управляет. Путин в очередной раз продемонстрировал, что он ничего не гарантирует. И если этот режим не гарантирует безопасность даже людям, которые его поддерживают, то о чем идет речь?

Кроме того, это также может быть провокацией для усиления репрессий и подавления потенциальных протестных настроений на Северном Кавказе, на территории Дагестана, Чечни, тех народов и республик, которые больше всех готовы к продолжению борьбы за собственную независимость и права. Напомним, что Российская федерация остается тюрьмой для десятков колонизированных народов, которые сейчас находятся в составе этого имперского образования.

– Какая сейчас ситуация на ЗАЭС?

– Она стратегически не изменилась. Учитывая, что Запорожская атомная станция остается захваченной российскими террористами, значит, там сохраняется угроза различных внештатных ситуаций. Происходящее является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

– Были периоды и в прошлом году, и в этом году, когда украинская власть била тревогу, потому что была информация от ГУР, что россияне готовят на ЗАЭС взрывы и техногенную катастрофу. Я понимаю, что там ситуация стабильно плохая, но сейчас это напряжение спало?

– Мы продолжаем за этим не только следить, но и работать доступными нам путями. После последнего обострения сейчас ситуация несколько стабилизировалась.