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Стрихарский: украинцы как никогда понимают полное значение слова мир

Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня в Украине проблема мира наиболее актуальна. Как никогда украинцы понимают полное значение слова "мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook по случаю Международного дня мира.

"Что такое мир, не надо объяснять даже ребенку! Особенно сейчас детям нашего государства, рисующим о МИР, поющих о МИР, молящих о МИР! Мир - это свобода, основанная на признании прав любого человека. Мир - добродетель цивилизации, война - ее преступление. Нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушило день войны", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Напомним, Международный день мира ежегодно отмечается 21 сентября, начиная с 2002 года, когда на Генеральной Ассамблее ООН была принята соответствующая резолюция об установлении даты празднования.

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