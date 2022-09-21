Стрихарский: украинцы как никогда понимают полное значение слова мир

Сегодня в Украине проблема мира наиболее актуальна. Как никогда украинцы понимают полное значение слова "мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook по случаю Международного дня мира.

"Что такое мир, не надо объяснять даже ребенку! Особенно сейчас детям нашего государства, рисующим о МИР, поющих о МИР, молящих о МИР! Мир - это свобода, основанная на признании прав любого человека. Мир - добродетель цивилизации, война - ее преступление. Нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушило день войны", - подчеркнул Андрей Стрихарский.