Андрей Сибига сохранил должность главы МИД в обновленном Кабмине

Андрей Сибига продолжит работу на должности министра иностранных дел Украины. Верховная рада приняла соответствующее решение 17 июля на фоне перестановок в Кабмине.
Подробнее о переназначении главы МИД – в материале РБК-Украина.
Парламент поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должности руководителя Министерства иностранных дел Украины. Таким образом, глава ведомства продолжит свою работу в обновленном Кабмине премьера Юлии Свириденко.
За это решение проголосовало 271 народных депутатов.
Заметим, что согласно процедуре, представление на назначение министра иностранных дел, как и министра обороны, внес в Раду президент Владимир Зеленский. В то время как кандидатуры большинства министров предлагает премьер.
Андрей Иванович Сибига родился в 1975 году на Тернопольщине в городе Зборов. Получил образование в Львовском университете – изучал международные отношения и правоведение.
Карьеру в МИД начал еще в конце 90-х и с тех пор прошел путь от атташе до министра.
Работал в посольстве Украины в Польше, а затем занимал высокие должности в МИД, в частности был директором консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
С 2016 по 2021 год возглавлял украинское посольство в Турции. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла с 2017 года.
После возвращения в Украину стал заместителем руководителя Офиса президента, отвечал за внешнюю политику и стратегические партнерства.
В 2024-м его назначили первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а уже в сентябре того же года – руководителем МИД Украины.
16 июля 2025 Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство. Его каденция стала самой длинной в истории независимой Украины.
Накануне президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил возглавить Кабмин Юлии Свириденко, занимавшей должность первого вице-премьера и министра экономики с 2021 года.
В рамках перезагрузки правительства было предложено реорганизовать ряд министерств и назначить новых руководителей в несколько ведомств. Впрочем, Министерство иностранных дел кадровые изменения не затронули.
Больше о перестановках в Кабмине можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.
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