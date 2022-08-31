Стріхарський пояснив, які додаткові зміни передбачає закон про обов'язкові бомбосховища в новобудовах

Президент Володимир Зеленський підписав закон України про обов'язкові бомбосховища в новобудовах (№ 2486-IX). Цим законом, крім іншого, внесені зміни й до законодавства про ринок електричної енергії.

Зокрема, законом передбачено, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення чи скасування, електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається у прийнятому в експлуатацію закінченому будівництвом багатоквартирному будинку (черзі, пусковому комплексі), щодо якого наявні чинні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж на комунально-побутові потреби мешканців, оплачується замовником, управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельним кооперативом за ціною, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії колективним побутовим споживачам, пояснює Стріхарський.

Змінами також передбачено, що протягом одного року після припинення чи скасування воєнного стану в Україні замовник будівництва об’єкта зобов’язаний передати підключений (приєднаний) до інженерних мереж багатоквартирний житловий будинок власнику, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку або управителю, а також тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення чи скасування, замовник послуги з нестандартного приєднання має право бути замовником робіт з проектування електричних мереж лінійної частини приєднання, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

"У такому разі замовник на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи розподілу проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання. При цьому закупівля товарів, робіт і послуг з проектування, будівництва, реконструкції мереж лінійної частини приєднання під час надання послуг з приєднання здійснюється без дотримання вимог, якими передбачалося, що закупівля товарів, робіт і послуг з проектування, будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об’єктів електроенергетики (до точки приєднання електроустановок замовника) під час надання послуг з приєднання здійснюється оператором системи розподілу на конкурентних засадах", - додав нардеп.

Ці зміни, як і весь закон, набирають чинності 24 жовтня 2022 року.