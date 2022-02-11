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На Андріївському узвозі планують заборонити продаж картин і сувенірів

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 14:53
На Андріївському узвозі планують заборонити продаж картин і сувенірів Фото: на Андріївському узвозі планують заборонити продаж картин і сувенірів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві планують заборонити продаж картин, сувенірів та іншої продукції на Андріївському узвозі, а також на Десятинній і Володимирській вулицях. Однак продавці мають намір розміститися на Алеї художників і Пейзажній алеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол КМДА від 28 січня.

Документ передбачає, що до 14 лютого цього року Подільська районна держадміністрація повинна розробити план-схему, згідно з якою продавців сувенірів перемістять на нові торгові місця.

До 1 березня продавці сувенірів і картин повинні будуть переїхати на нові локації.

В той самий час Шевченківська та Подільська РДА мають вжити заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі на Андріївському узвозі, Десятинній та Володимирській. При цьому вони повинні тримати на постійному контролі санітарно-технічний стан цих вулиць.

Раніше повідомлялося, що у Києві перейменували 12 вулиць і провулків і встановили назви двох площ, скверу і вулиці.

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