На Андріївському узвозі планують заборонити продаж картин і сувенірів

У Києві планують заборонити продаж картин, сувенірів та іншої продукції на Андріївському узвозі, а також на Десятинній і Володимирській вулицях. Однак продавці мають намір розміститися на Алеї художників і Пейзажній алеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол КМДА від 28 січня .

Документ передбачає, що до 14 лютого цього року Подільська районна держадміністрація повинна розробити план-схему, згідно з якою продавців сувенірів перемістять на нові торгові місця.

До 1 березня продавці сувенірів і картин повинні будуть переїхати на нові локації.

В той самий час Шевченківська та Подільська РДА мають вжити заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі на Андріївському узвозі, Десятинній та Володимирській. При цьому вони повинні тримати на постійному контролі санітарно-технічний стан цих вулиць.