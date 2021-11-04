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У Києві перейменували низку вулиць та провулків: список нових назв

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 13:49
У Києві перейменували низку вулиць та провулків: список нових назв Фото: у Києві перейменували низку вулиць та провулків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві перейменували 12 вулиць та провулків та встановили назви 2 площам, скверу та вулиці. Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати Київради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Святошинський район

  • вулицю Миколи Кузнєцова на Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
  • вулицю Костюка на Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
  • вулицю Павленка на Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
  • провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).

Солом’янський район

  • вулицю Народного ополчення на Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
  • вулицю Молодогвардійську на Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
  • вулицю Петра Заломова на Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
  • вулицю Московську (в селищі Жуляни) на Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).

Дарницький район

  • вулицю Малоземельну на Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).

Шевченківський район

  • вулицю Цулукідзе на Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
  • провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).

Дніпровський район

  • вулицю Курнатовського на Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).

Разом з тим, у Києві з’явилися:

  • площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
  • Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі;
  • сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
  • вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі).
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