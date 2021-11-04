У Києві перейменували низку вулиць та провулків: список нових назв
Фото: у Києві перейменували низку вулиць та провулків (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві перейменували 12 вулиць та провулків та встановили назви 2 площам, скверу та вулиці. Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати Київради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Святошинський район
- вулицю Миколи Кузнєцова на Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
- вулицю Костюка на Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
- вулицю Павленка на Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
- провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).
Солом’янський район
- вулицю Народного ополчення на Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
- вулицю Молодогвардійську на Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
- вулицю Петра Заломова на Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
- вулицю Московську (в селищі Жуляни) на Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).
Дарницький район
- вулицю Малоземельну на Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).
Шевченківський район
- вулицю Цулукідзе на Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
- провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).
Дніпровський район
- вулицю Курнатовського на Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).
Разом з тим, у Києві з’явилися:
- площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
- Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі;
- сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
- вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі).