Андріїв перемагає на виборах мера в Ужгороді

В Ужгороді у другому турі на місцевих виборах лідирує чинний мер Богдан Андріїв. Водночас екзит-полу в Ужгороді 22 листопада не проводили.

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

Згідно з попередніми даними паралельного підрахунку, Андріїв переміг свого суперника від партії "Слуга народу" Віктора Щадея з перевагою близько 1200 голосів.

"Таким чином, Слуги народу втратили останню можливість перемогти на виборах мера хоча б в одному обласному центрі", - йдеться в повідомленні.

Територіальні виборчі комісії почали встановлювати результати голосування в 11 містах України, де сьогодні відбувся другий тур виборів мера. Явка виборців на момент закінчення голосування склала 29,53%.

Також РБК-Україна писало, що у другому турі місцевих виборів поліція зареєструвала понад 400 повідомлень про порушення. Склали 10 протоколів та порушили 11 справ.