RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знову "аналогів немає"? Путін надумав озброїти флот новими ракетними комплексами

Фото: запуск ракети "Циркон" (кадр відео Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін заявив про постачання комплексів гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" до ЗС Росії, яким, нібито, "аналогів немає". Вони розпочнуться найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час параду на честь Дня ВМФ, що у неділю, 31 липня, проходить у Санкт-Петербурзі.

"Флот успішно, з честю виконує стратегічні завдання на рубежах нашої країни і в будь-якому районі світового океану, має високу готовність до активних дій своїх берегових, надводних, повітряних, підводних сил і засобів. Вони постійно вдосконалюються. Досить згадати новітні, які не мають аналогів у світі гіперзвукові ракетні комплекси "Циркон", для яких немає жодних перешкод. Шановні товариші, їхнє постачання до Збройних сил Росії розпочнеться найближчими місяцями", - сказав Путін.

Він зазначив, що першим ракети "Циркон" отримає корабель "Адмірал Горшков".

Також Путін похвалився, що нібито можливості цих ракет безмежні. А "район несення служби корабля, оснащеного гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон", буде обраний, зважаючи на інтереси забезпечення безпеки Росії".

Що відомо про ракету "Циркон"?

Путін оголосив про створення нового гіперзвукового зброї в 2018 році, заявивши, що воно здатне вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США.

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

Як повідомлялося, у травні Північний флот Російської Федерації провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" поблизу Швеції та Фінляндії.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Росія провела ряд випробувань гіперзвукової ракети "Циркон" в Баренцевому морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні