Знову "аналогів немає"? Путін надумав озброїти флот новими ракетними комплексами

"Флот успішно, з честю виконує стратегічні завдання на рубежах нашої країни і в будь-якому районі світового океану, має високу готовність до активних дій своїх берегових, надводних, повітряних, підводних сил і засобів. Вони постійно вдосконалюються. Досить згадати новітні, які не мають аналогів у світі гіперзвукові ракетні комплекси "Циркон", для яких немає жодних перешкод. Шановні товариші, їхнє постачання до Збройних сил Росії розпочнеться найближчими місяцями", - сказав Путін.

Він зазначив, що першим ракети "Циркон" отримає корабель "Адмірал Горшков".

Також Путін похвалився, що нібито можливості цих ракет безмежні. А "район несення служби корабля, оснащеного гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон", буде обраний, зважаючи на інтереси забезпечення безпеки Росії".

Що відомо про ракету "Циркон"?

Путін оголосив про створення нового гіперзвукового зброї в 2018 році, заявивши, що воно здатне вразити практично будь-яку точку світу і ухилитися від протиракетного щита, побудованого США.

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).