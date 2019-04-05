В аналізах Порошенка не виявили психоактивних речовин

В аналізах президента України Петра Порошенка, які він здав на НСК "Олімійський" перед дебатами з Володимиром Зеленським, не виявлено психоактивних речовин. Про це на брифінгу сказав головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий, передає кореспондент РБК-Україна.

Ярий розповів, що Порошенка були відібрані кров, сеча і волосся і лімфатичні фолікули.

"Ніяких психоактивних речовин виявлено не було, протягом найближчих двох годин буде можливість провести більш змістовне обстеження", - зазначив він.

Ярий повідомив, що за дві години після проведення аналізу буде повна інформація про наявність або відсутність алкоголю в крові.

"І більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся і лімфатичних фолікул. За попередньою інформацією може тривати навіть до двох тижнів", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна вранці 5 квітня Петро Порошенко здав аналізи в медичному пункті на НСК "Олімпійський". Порошенко погодився на оприлюднення тільки тих результатів аналізів, які стосуються наявності в організмі алкоголю і наркотиків.

Дослідження аналізів проводиться чотирма клініками Києва: "Борис", "Медіком", Лікарня швидкої медичної допомоги та Наркологічна лікарня міста.

Нагадаємо, сьогодні вранці Володимир Зеленський в рамках підготовки до дебатів з Петром Порошенком здав аналіз крові в клініці "Євролаб". За його словами, результати будуть готові через три дні.