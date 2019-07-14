Аналітики спрогнозували курс долара перед виборами

Протягом наступного тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,9/26,2 грн", - вважає він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку долар змінився до гривні по-різному. Офіційний курс ще знижувався, а на інших сегментах ринку долар виріс до гривні на 0,4-0,6%.

"Після спроб на початку тижня опуститися нижче 25,5 грн, долар на міжбанку стабілізувався в діапазоні 25,5-26,0 грн, і, найімовірніше найближчим часом буде залишатися в цих межах", - додав він.

З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,87 грн до 25,80 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,640/25,680 до 25,800/25,845 (+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 25,64/25,92 до 25,75/26,05 (+0,4%/+0,5%). При цьому спред між середньою продажем і середньою покупкою розширився з 1,1% до 1,2% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою, повідомив старший аналітик Альпарі.

Як повідомляло РБУ-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становила 176,0 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цього, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).