Аналітики спрогнозували курс долара перед другим туром виборів

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На більш віддалену перспективу давати прогнози поки не наваються

Аналітики не очікують різкого розвороту на валютному ринку в ту або іншу сторону як мінімум до завершення другого туру виборів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курсові гойдалки: як валютний ринок відреагував на президентські вибори".

Однак говорити про більш віддалену перспективу експерти поки не беруться.

Зокрема керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко очікує, що в найближчу пару тижнів значних змін курсу не відбудеться і він буде коливатися в межах 26,7-27,3 гривень/долар.

"З великою часткою ймовірності, наступні кілька тижнів торги на міжбанку пройдуть в діапазоні 26,5-27,3 грн/долар. До закінчення другого туру виборів, швидше за все, збережеться висока волатильність", - прогнозує начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрій Крохмаль.

Нагадаємо, курс долара почав падати після 31 березня. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує курс гривні до долара на рівні 28,86 грн/долар в 2019 році і 30,60 грн/долар в 2020 році.