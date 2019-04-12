ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики спрогнозували курс долара перед другим туром виборів

Новини » Економіка    12.04.2019 - 11:45
Аналітики спрогнозували курс долара перед другим туром виборів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На більш віддалену перспективу давати прогнози поки не наваються

Аналітики не очікують різкого розвороту на валютному ринку в ту або іншу сторону як мінімум до завершення другого туру виборів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курсові гойдалки: як валютний ринок відреагував на президентські вибори".

Однак говорити про більш віддалену перспективу експерти поки не беруться.

Зокрема керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко очікує, що в найближчу пару тижнів значних змін курсу не відбудеться і він буде коливатися в межах 26,7-27,3 гривень/долар.

"З великою часткою ймовірності, наступні кілька тижнів торги на міжбанку пройдуть в діапазоні 26,5-27,3 грн/долар. До закінчення другого туру виборів, швидше за все, збережеться висока волатильність", - прогнозує начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрій Крохмаль.

Нагадаємо, курс долара почав падати після 31 березня. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує курс гривні до долара на рівні 28,86 грн/долар в 2019 році і 30,60 грн/долар в 2020 році.

Експерти пояснили стрибки курсу долара після першого туру виборів Агентство Fitch спрогнозувало курс гривні до долара на 2019-2020 роки
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурсы валют
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся