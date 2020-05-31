Аналітики спрогнозували курс долара на тиждень

Фото: курс долара залишиться на поточних рівнях (РБК-Україна)

Найближчими днями курс долара суттєво не зміниться

Протягом наступного тижня курс долара до гривні залишиться на рівні поточних значень. Суттєвих коливань не очікується на тлі планових погашень боргу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах ринку змінився незначно і різноспрямовано: на міжбанку знизився, на інших сегментах - зріс.

Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США зріс з 26,77 до 26,87 гривень (+0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,86/26,90 до 26,83/26,86 (-0,1%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,67/26,94 до 26,77/27,01 (+0,4%/+0,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

"Найближчого тижня курс долара до гривні залишиться поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,8 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,1 гривень", - додав Іосуб.

Він також зазначив, що цього тижня Мінфін погасив другий випуск облігацій зовнішньої державної позики, залученої під гарантію США, а загальна сума платежу перевищила 1 млрд доларів.

Ці ОВДП були випущені у 2015 році з процентною ставкою 1,847%. Мінфін уточнив, що це другий з трьох випусків облігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше ніж 2% річних. Перший випуск був погашений в травні 2019 року, а ОВДП, випущені у 2016 році, погасять у вересні 2021 року.

Як зазначив урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буц, кредити США надали істотну підтримку державному бюджету у складний для України час і сприяли проведенню реформ.

Нагадаємо, Національний банк України на 1 червня 2020 року трохи знизив офіційний курс до рівня 26,86 гривень за долар.

При цьому протягом тижня американська валюта торгувалася в районі 27 гривень.

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Автор: РБК-Україна