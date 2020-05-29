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НБУ на 1 червня знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     29.05.2020 - 16:18
НБУ на 1 червня знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 26,8685 гривень за 1 долар (-0,0374 грн). При цьому курс долара на 29 травня становить 26,9059 гривень за 1 долар.

НБУ на 1 червня знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 29,93 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 травня довідковий курс на рівні 26,87 грн/долар, знизивши його порівняно з 28 травня (26,91 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,79 (26,84 - 28 травня), продажу - 27,02 (27,08 - 28 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,27 - 28 травня), продажу - 29,86 (29,72 - 28 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,33 (3,35 - 28 травня), продажу 3,83 (3,82 - 28 травня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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