Аналітики спрогнозували курс долара на початку вересня

Впродовж наступного тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн", - сказав він.

Аналітик нагадав, що у період з вівторка по четвер курс гривні помірно знижувався, а в п'ятницю гривня знову повернулася до закріплення. Він додав, що на це могло вплинути призначення нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За минулий тиждень офіційний курс долара виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара, встановлений НБУ, виріс з 25,04 грн до 25,23 грн (+0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 25,09/25,12 до 25,12/25,15 (+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 24,98/25,25 до 25,03/25,26 (+0,2%/+0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою знизився з 1,1% до 1,0%.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна рада призначила новим главою Кабінету міністрів України Олексія Гончарука. У своєму виступі в парламенті Гончарук відзначив важливість збереження незалежності Національного банку. В той же час у своєму виступі з парламентської трибуни він заявив про необхідність діалогу уряду з НБУ. За його словами, це необхідно, "щоб вони (НБУ - ред.) були не надто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".