Аналітики прогнозують зниження курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,26 до 27,20 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,09/27,13 до 27,07/27,10 (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,09/до 27,48 27,04/27,38 (-0,2%/-0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,4% до 1,3% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, згідно з прогнозом консенсус-прогнозом "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс в 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.

Відзначимо, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що у квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки.