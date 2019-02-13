Аналітики прогнозують розворот тренду на валютному ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після місячного зниження очікується зростання курсу долара

Після консолідації на валютному ринку, яка спостерігалася протягом останнього тижденя, очікується незначне, але все-таки зростання курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн", - зазначив він.

Як нагадав аналітик, на минулому тижні, з минулої середи, тенденція на валютному ринку змінилася, офіційний курс долара до гривні ще знижувався, а на інших сегментах валютного ринку він незначно зріс на 0,2-0,4%.

"Після переваги продавців, яка спостерігалася місяць, фактори, що забезпечують чистий продаж валюти, зійшли нанівець. Спочатку це торкнулося попиту нерезидентів на ОВДП, потім і активного продажу валюти експортерами. У той же час, зниження валюти змінилося її вельми помірним зростанням. Можна говорити про баланс на міжбанку, консолідацію курсу трохи вище 27 грн", - підкреслив він.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,22 грн до 27,01 грн (-0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,980/27,0,15 до 27,100/27,130 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,87/27,19 до 26,98/27,24 (+0,4%/+0,2%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,2% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем, що свідчить про стабілізацію ситуації на готівковому ринку.

Нагадаємо, глава Ради НБУ Богдан Данилишин назвав п'ять причин падіння курсу долара на початку 2019 року. Однак, на його думку, всі фактори зміцнення гривні мають короткостроковий характер, тенденція може змінитися у другій половині року.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики вважають, що курс гривні до долара у лютому зміцнився, в тому числі, через приплив валюти нерезидентів, які скуповують українські держоблігації.