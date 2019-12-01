Аналітики прогнозують подальше зниження курсу долара

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,7/23,9 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, в ході минулого тижня долар на міжбанку вже у вівторок і середу "пірнув" нижче рівня 24 грн. У четвер він повернувся вище цієї позначки, проте в ході ранкових торгів п'ятниці знову опинився нижче цього значення, оновивши мінімуми з січня 2016 року. Проте завершилися торги трохи вище внутрішньоденних мінімумів.

За минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,19 грн до 24,04 грн (-0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,10/24,12 до 23,99/24,01 (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,05/24,27 до 23,86/24,09 (-0,8%/-0,7%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 23,98 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,95 за долар.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) рекомендує в умовах плаваючого валютного курсу власникам бізнесу і фінансовим директорам звернути увагу на інструменти хеджування, які вже доступні в Україні.