Аналітики пояснили різке падіння курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найближчим часом курс може впасти до рівня 26,4 грн/долар

Стрімкому зміцненню гривні сприяє високий попит нерезидентів на державні облігації, номіновані в гривні, і стабільні надходження валюти від експортерів. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Крім того, усі учасники валютного ринку, від населення до підприємств, звикають до вільного плавання курсу гривні, менше проявляється "ефект натовпу" в періоди її короткострокового зниження. У результаті, яскраво виражена сезонність, яка стала вже звичною за попередні роки, зокрема, зниження гривні на початку року, на наших очах зникає", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,77 грн до 27,22 грн (-2,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,725/27,755 до 26,940/26,970 (-2,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,55/27,79 до 26,85/27,18 (-2,5%/-2,2%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,9% до 1,2% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем. Розширення спреду - типове явище в періоди стрімкої зміни курсів, воно проявляється в періоди як швидкого зростання курсу долара, так і під час його сильного падіння.

"Найближчого тижня ми очікуємо продовження зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн. У результаті цих рухів курс долара повернувся до значень початку серпня минулого року", - зазначив аналітик Альпарі.

Як повідомляло РБК-Україна, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 15 копійок до 27,00 грн/долар, курс купівлі до 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 30,75 гривень за євро.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році.