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Аналітики оцінили вплив надзвичайного стану на валютний ринок

Новини » Фінансова криза 2020     20.03.2020 - 16:45
Аналітики оцінили вплив надзвичайного стану на валютний ринок
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Навіть у разі введення надзвичайного стану валютний ринок продовжить працювати в звичному режимі

Українська влада навряд чи піде на будь-які обмеження на валютному ринку, оскільки це може налякати інвесторів, які залишилися. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, зараз активно обговорюється можливість введення надзвичайного стану і впливу цього заходу на валютний ринок.

"На нашу думку, можуть бути прийняті практично будь-які заходи карантинного характеру, але роботи валютного ринку це не торкнеться, і вводитися спеціальні адміністративні обмеження на валютному ринку не будуть", - сказав Іосуб.

На його думку, зараз подібні заходи відлякали б залишки іноземних інвесторів в ОВДП і власників реструктуризованого боргу, в чому ніхто не зацікавлений.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України ввів систему антикризових заходів на період карантину через коронавірус. При цьому НБУ не вводить ніяких обмежень на роботу банківської системи.

Заступник голови НБУ Олег Чурий заявив, що в ситуації світової кризи по відношенню до долара девальвують валюти практично всіх країн, у тому числі і України.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїнивалютаКурс долара
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