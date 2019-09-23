Аналітики назвали причини падіння курсу долара наприкінці вересня

На курс долара до гривні наприкінці вересня 2019 року будуть впливати декілька факторів. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, на початку поточного тижня зміцненню гривні сприятиме заплановане на вівторок, 24 вересня, розміщення ОВДП, останнє в поточному кварталі.

Крім того, на його думку, на стороні гривні продовжать грати більш довгострокові фактори: стійкий приплив коштів від працюючих за кордоном і валютна виручка аграріїв від експорту нового врожаю.

"Не варто скидати з рахунків і психологічний фактор: після того, як долар пробив рівні 25,0 і 24,5 грн, і населення, і підприємства прискорять продаж валютної "подушки безпеки". Просто з побоювання, що якщо не продати зараз, пізніше доведеться продавати дешевше", - додав аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,37 гривень за долар, курс купівлі - до 24,34 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на мінімальному значенні у 2019 році - 24,33 гривень за долар, зменшивши його порівняно з 20 вересня (24,43).