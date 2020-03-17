Аналітики назвали причину зростання курсу долара

Курс долара до гривні продовжує зростати росте на хвилі паніки через пандемію коронавірусу. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, зараз Україна повною мірою ізольована від зовнішнього світу, і це безумовно обмежить темпи поширення вірусу.

"Так, за прикладом Литви, яка вела найбільш жорсткі заходи першою, темпи вірусу украй невеликі", - додав він.

За його словами, потенційно, за рахунок швидких і жорстких заходів влади карантин може закінчитися протягом двох тижнів з мінімальними наслідками.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України 17 березня 2020 року, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 гривню 50 копійок до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки до 31,72 гривень за євро.

У НБУ заявили, що зростання курсу долара, який спостерігається на валютному ринку України, викликане нервовими настроями через поширення коронавірусу. При цьому в НБУ відзначили, що ситуація на валютному ринку завжди динамічна і може швидко змінюватися.