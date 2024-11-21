Аналитики назвали авто с самой большой смертностью в авариях: опубликован рейтинг

В США исследовали официальную правительственную статистику смертности в авариях и пришли к неожиданным результатам. Оказывается, роковых ДТП с участием электромобилей Tesla непропорционально много - вдвое больше, чем в среднем по стране. Причем по отдельным моделям разница еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iSeeCars .

Данные по исследованию получены из правительственной базы данных FARS (US Fatality Analysis Reporting System), которую ведет агентство NHTSA министерства транспорта США (National Highway Traffic Safety Administration, Национальное управление безопасностью движения на трассах).

В выборку попали аварии, которые произошли в период с 2017 по 2022 год с участием современных автомобилей (2018-2022 модельных лет), повлекших смерть водителя или пассажиров. В среднем вероятность рокового ДТП с такими вступительными составляла 2,8 на миллиард машино-километров.

У марки Tesla, однако, количество смертельных аварий оказалось самой высокой страной: 5,6 на миллиард машино-километров – ровно вдвое больше среднего. На втором месте в антирейтинге оказалась марка Kia с показателем 5,5, Buick – на третьем месте с заметным отрывом (4,8).

Есть и более подробная разбивка - по моделям. Самое большое количество смертельных аварий на счету маленького кроссовера Hyundai Venue: 13,9 роковых ДТП на миллиард машино-километров. Также в топ-10 машин с самым большим количеством смертельных случаев входят: Chevrolet Corvette (13,6), Mitsubishi Mirage (13,6), Porsche 911 (13,2), Honda CR-V Hybrid (13,2), Tesla Model Y (10,6), Mitsubishi Mirage G4 (10,1), Buick Encore GX (9,8), Kia Forte (8,1), Buick Envision (8,0).

Причины попадания большинства моделей в этот печальный рейтинг понятны. Hyundai Venue, Mitsubishi Mirage и Buick Encore GX – маленькие и недорогие машины, особенно страдающие в столкновениях с огромными внедорожниками и пикапами, популярными в США. Chevrolet Corvette и Porsche 911 – напротив, мощные и быстроходные суперкары: большинство водителей просто не дотягивают до их возможностей.