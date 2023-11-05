RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эусперты ISW проанализировали статью Залужного о позиционной войне в Украине

Фото: генерал ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Институт изучения войны (ISW) проанализировал статью Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционной войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что статья Залужного "Современная позиционная война и как ее выиграть" более четко раскрывает его идеи о том, как Украина может преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для The Economist.

В отчете говорится, что статья Залужного, скорее, объясняет, что нынешний позиционный характер войны является результатом технологически-тактического паритета на поле боя и широкого использования минных заграждений российскими и украинскими войсками.

Залужный рассмотрел возможности Украины перед лицом вызовов со стороны России, включая:

  • значительные потери российской авиации;
  • использование Украиной западного ракетного и артиллерийского вооружения;
  • неспособность России воспользоваться своими человеческими мобилизационными ресурсами из-за политических, организационных и мотивационных проблем.

Залужный пришел к выводу, что позиционная война выгодна России, поскольку она позволяет затянуть войну и получить преимущества в определенных сферах.

Генерал заявил, что Украина или Россия могут вернуться к быстрой маневренной войне, если позволят обстоятельства. Для Украины это потребует дополнительных военных ресурсов от Запада.

Аналитики считают, что в колонке Залужного речь шла о том, как выйти из позиционной войны, а не о том, что война зашла в тупик.

Статья Валерия Залужного

Напомним, что издание The Economist выпустило статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В ней отмечается, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий ЗалужныйВойна в Украине