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Аналитики ISW убеждены, что мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы

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Четверг 22 сентября 2022 05:46
Аналитики ISW убеждены, что мобилизация в РФ не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы Фото: Мобилизация в России не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация не будет оказывать существенного влияния на ход войны в Украине в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы", - убеждены аналитики.

В ISW объяснили, что приказ диктатора мобилизовать часть "подготовленного" резерва РФ, то есть лиц, прошедших срочную службу, в течение месяцев не создаст значительную боевую силу агрессора.

"Этого может быть достаточно для того, чтобы в 2023 году поддерживать нынешний уровень российской военной силы, компенсируя потери, хотя даже это еще не ясно", - отметили специалисты.

Таким образом, в Институте изучения война пришли к выводу, что частичная мобилизация в России не сможет помешать возможности Украины освободить от оккупантов большую часть своих территорий к зиме.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объявление Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение терпит крах.

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