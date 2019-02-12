Аналітики дали прогноз курсу долара після виборів

На курс більше впливають ринкові чинники, ніж політичні процеси

По окончании президентских выборов курс доллара будет находиться в диапазоне в диапазоне 27-28 грн/доллар. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, в течение последнего месяца курс доллара снизился 4,2% и вернулся к уровням начала августа прошлого года - около 27 грн/доллар. "Месячный тренд на укрепление гривны - проявление рыночной тенденции", - считает он.

По его мнению, столь стремительному укреплению гривны способствовал высокий спрос нерезидентов на ОВГЗ, номинированные в гривне, и стабильные поступления валюты от экспортеров. Кроме того, все участники валютного рынка, от населения до предприятий, привыкают к плавающему курсу гривны и меньше проявляется "эффект толпы" в периоды ее краткосрочного снижения. "В результате, ставшая уже привычной за предыдущие годы ярко выраженная сезонность, в частности, снижение гривны в начале года, на наших глазах исчезает", - отметил он.

Аналитик пояснил популярность ОВГЗ у иностранных инвесторов достаточно высокой их реальной (т.е. с учетом инфляции) доходностью. Так, последние выпуски гособлигаций размещались с номинальной доходностью 17,25-19,5% годовых, в зависимости от срока, при инфляции за прошлый год 9,8%. "Разница между номинальной доходностью и инфляцией представляет реальный заработок инвестора, и за такой доходностью они выстраиваются в очередь, продавая валюту за гривну, чтобы за эту гривну купить гособлигации", - добавил он.

Иосуб подчеркнул, что высокая доходность гособлигации в свою очередь связана с достаточно высокой учетной ставкой НБУ. Последний раз она менялась 7 сентября прошлого года, когда увеличилась с 17,5% до 18,0%, и после этого в течение четырех заседаний регулятора, которые были посвящены вопросу ставки, ставка оставалась неизменной.

Аналитик Альпари считает безосновательным мнение о том, что рынком административно манипулируют перед выборами. В качестве аргумента он привел данные о месячном обороте на межбанке - около 6 млрд грн. "Для того чтобы не просто обеспечить однократное колебание курса на рынке, а его устойчивый тренд, теоретически, нужно было потратить сопоставимую сумму, продавая валюту регулярно на падающем рынке с убытком для себя", - подчеркнул он.

"Что же ждет гривну дальше? Весьма вероятно дальнейшее снижение доллара в ближайшее время в направлении 26,0-26,5 грн. Однако потом маятник качнется в другую сторону, и доллар начнет, скорее всего, дорожать. Ни одна тенденция на рынке не длится бесконечно долго. И кстати, если мы до выборов увидим, что доллар от снижения перешел к росту, это и будет лучшим доказательством того, что предшествующее его снижение, то, которое мы наблюдаем сейчас, с выборами никак не связано", - констатировал аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, аналитики считают, что курс гривны к долларув феврале укрепился, в том числе, из-за притока валюты нерезидентов, которые скупают украинские гособлигации.

Кроме того, эксперты связывают укрепление гривны в начале 2019 года с появлением "предвыборных долларов".