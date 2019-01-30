Аналітики дали прогноз курсу долара на початок лютого

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікується незначне зниження курсу долара до гривні

На найближчому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,90 грн до 27,77 грн (-0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,78/27,83 до 27,76/27,78 (-0,1%/-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,66/27,93 до 27,57/27,81 (-0,3%/-0,4%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

"Тижнева динаміка валюти примітна тим, що готівковий ринок продемонстрував більшу волатильність порівняно з міжбанком, хоча зазвичай буває навпаки. Останні дні курс долара на міжбанку практично стабілізувався і показує ледве помітне оку зниження, тоді як на готівковому ринку він практично щодня досить помітно знижувався і стійко. Це пов'язано з тим, що на міжбанку ситуація близька до рівноваги, лише з незначним переважанням пропозиції: попит на валюту з боку імпортерів був урівноважений її продажами інвесторами, охочими придбати ОВДП, номіновані в гривні. Явна ж перевага продажу валюти на готівковому ринку забезпечена доходами заробітчан", - підкреслив аналітик Альпарі.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році.

При цьому керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,99 грн/долар.