Аналітики дали прогноз курсу долара на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,5%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,11 до 28,25 грн (+0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,18/28,20 до 28,29/28,31 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,03/28,23 до 28,17/28,36 (+0,5%/+0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 21-25 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 160,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, збільшивши її в порівнянні з попереднім тижнем у 2,3 рази (160,50 млн доларів).

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.