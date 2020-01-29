Аналітики дали прогноз курс долара на 2020 рік

Середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар. Про це свідчать прогнози опитаних РБК-Украина аналітиків.

На користь стабільності курсу гривні говорить той факт, що попит іноземців на українські держоблігації залишається досить високим. Це може утримувати гривню на досить впевнених позиціях по відношенню до долара, вважає аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

"Цю тенденцію стримує НБУ за рахунок друкування гривні. Регулятору доводиться балансувати між нинішнім курсом і зростанням інфляції в майбутньому", - говорить експерт.

Тим не менш, на його думку, стабільний курс гривні, а також зниження облікової ставки до 10% дозволять наростити кредитування і прискорити економіку у 2020 році.

Голова аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін вважає, що валютний ринок у 2019 році підніс справжній сюрприз, і настільки значного зміцнення курсу гривні по відношенню до долара ніхто не очікував. І, як зазначив аналітик, природа фінансових ринків така, що трендові рухи по валютних парах бувають дуже сильними, тому вгадати "точку розвороту тренду" практично неможливо.

"Якщо розглядати суто фундаментальні фактори, необхідно брати до уваги збереження негативного сальдо платіжного балансу, що рано чи пізно почне тиснути на курс нацвалюти", - попереджає Чурін.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року. Курс знижувався протягом більшості місяців, а середньорічне значення склало 25,85 грн/долар, при тому, що у 2018 році середньорічне значення було 27,20 грн/долар.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,43 грн/долар.