В Амстердамі тисячі людей вийшли на вулиці на підтримку протестів в США

Організатори підкреслюють расизм як інституційну проблему
В столиці Нідерландів в Амстердамі кілька тисяч людей вийшли у центр міста, щоб підтримати демонстрантів у США. За словами організаторів вони виступають проти жорсткості поліції в Сполучених Штатах і Європі щодо чорношкірих.
Про це повідомляє NOS.
Як повідомляється, організаторами масових зібрань в Амстердамі є Kick Out Zwarte Piet у співпраці з групою Black Queer & Trans Resistance NL. Вони зібрали людей з метою підтримати протести в США, які виникли після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, затриманого поліцією. Організатори підкреслюють, що расистське насильство щодо чорношкірих є також проблемою в Нідерландах і в Європі.
Такі масові зібрання викликали критику з боку політиків та чиновників, оскільки вони можуть викликати новий спалах поширення коронавірусу. Так, демонстранти, більшість з яких були в масках, спочатку намагалися триматися рекомендованої відстані один від одного, але через великий потік людей соціальне дистанціювання зникло.
За словами представника муніципалітету Амстердама, нікого з протестуючих не штрафували за порушення правил.
Нагадаємо, після вбивства Флойда в США спалахнули масові акції протесту
Крім того, вбивство Флойда спровокувало масові заворушення у Лос-Анджелесі та Мемфісі.
Автор: Андрій Козловський