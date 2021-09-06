В Амстердамі пройшла масова акція протесту проти коронавірусних обмежень

У столиці Нідерландів Амстердамі десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти коронавірусних обмежень. Мітинг відбувся мирно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW .

Відзначається, що учасники акції протестували проти введення сертифіката вакцинації, який з 20 вересня потрібно буде пред'являти при відвідуванні кафе і ресторанів, кінотеатрів, спортивних заходів і фестивалів. Також протестувальники критикували уряд через нестачу житла та інші проблеми.

Під час демонстрації, протестувальники танцювали і били в барабани, а також тримали в руках повітряні кульки.

За словами організаторів, на акції протесту очікувалася участь 50 тисяч осіб. Місцева влада закликала людей не приєднуватися до демонстрації, оскільки в ній беруть участь занадто багато людей.