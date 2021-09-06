ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Амстердаме прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений

Новина українською →
Амстердам, Понедельник 06 сентября 2021 10:28
В Амстердаме прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений Фото: в Амстердаме прошла акция протеста против коронавирусных ограничений (twitter.com/TheDailyLama)
Автор: Тиберий Юрик

В столице Нидерландов Амстердаме десятки тысяч людей вышли на акцию протеста против коронавирусных ограничений. Митинг состоялся мирно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что участники акции протестовали против введения сертификата вакцинации, который с 20 сентября нужно будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, кинотеатров, спортивных мероприятий и фестивалей. Также протестующие критиковали правительство из-за недостатка жилья и других проблем.

Во время демонстрации, протестующие танцевали и били в барабаны, а также держали в руках воздушные шарики.

По словам организаторов, на акции протеста ожидалась участие 50 тысяч человек. Местные власти призывали людей не присоединяться к демонстрации, поскольку в ней участвуют слишком много людей.

Напомним, что у здания парламента Литвы прошел митинг против ограничений для непривитых людей. Участники акции протетса требовали отмены "паспортов возможностей" и отставки правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Амстердам
NEWS
Президентская команда готовит изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
Президентская команда готовит изменения в Конституцию: в Раде рассказали какие
DAILY
Руслан Стефанчук: Конституции потребуется очень серьезный пересмотр
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Конституции потребуется очень серьезный пересмотр