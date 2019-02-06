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В Амстердамі сталася стрілянина, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 23:48
В Амстердамі сталася стрілянина, є загиблий
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Стрілянина сталася біля будівлі банку

В Амстердамі (Нідерланди) відбулася стрілянина біля будівлі банку, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AT5.

Як повідомляється, під час інциденту було зроблено близько 20 пострілів, поліцейські потрапили в чоловіка. За словами очевидців, він помер, проте поліція цю інформацію не підтверджує. Не уточнюється, чи є він передбачуваним зловмисником.

Крім того, правоохоронні органи оточили місце події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах в колежді Роттердама сталася стрілянина, в результаті якої загинула 16-річна дівчина.

На дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.

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