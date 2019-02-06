В Амстердамі сталася стрілянина, є загиблий

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Стрілянина сталася біля будівлі банку

В Амстердамі (Нідерланди) відбулася стрілянина біля будівлі банку, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AT5.

Як повідомляється, під час інциденту було зроблено близько 20 пострілів, поліцейські потрапили в чоловіка. За словами очевидців, він помер, проте поліція цю інформацію не підтверджує. Не уточнюється, чи є він передбачуваним зловмисником.

Крім того, правоохоронні органи оточили місце події.

Agenten krijgen melding van persoon met vuurwapen bij Westeinde. Verdachte komt met wapen op agenten af. Daarop heeft de politie geschoten. Verdachte is bezweken aan verwondingen. Een omstander is gewond geraakt. Politie doet onderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 6, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах в колежді Роттердама сталася стрілянина, в результаті якої загинула 16-річна дівчина.

На дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.