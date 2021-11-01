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Амстердам заборонив відкривати нові готелі заради комфорту жителів міста

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Амстердам, Понеділок 01 листопада 2021 16:50
Амстердам заборонив відкривати нові готелі заради комфорту жителів міста Фото: Амстердам заборонив будувати нові готелі (wikimedia.org Robot8A)
Автор: Артем Горовенко

Влада Амстердама заборонила відкривати нові готелі в місті. Рішення прийнято заради комфорту жителів столиці Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання nos.nl.

Повідомляється, що чотири роки тому були визначені кілька районів, в яких було заборонено відкривати нові готелі, але тепер заборона поширюється майже на все місто. Це означає кінець планам з будівництва 20 000 нових готельних номерів.

Видання зазначає, що багато будинків і будівель в Амстердамі знаходяться на землі, за яку потрібно платити оренду. Якщо об'єкту нерухомості дається нове цільове призначення, то власник повинен звернутися в муніципалітет, щоб скорегувати домовленості в контракті. Раніше місцева влада давала дозвіл на розміщення готелів, якщо в плані зонування було місце для цього, але тепер можуть відмовити в інтересах якості життя місцевих жителів.

Тепер розміщення готелів буде вітатися тільки в тих районах, які знаходиться на стадії будівництва. У цьому випадку готелі повинні мати унікальну концепцію і відповідати суворим вимогам в області залучення сусідів.

Крім того, муніципалітет Амстердама хоче посилити інші правила. Наприклад, з квітня набули чинності нові правила щодо амстердамців, які здають житло через Airbnb, - тепер вони повинні офіційно зареєструватися. Через цю вимогу за півроку кількість місць розміщень в Амстердамі через Airbnb різко впала з більш ніж 16 000 до 3 000.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль відкрився для іноземних туристів, РБК-Україна розписало умови і правила в'їзду.

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