"Аморальное предложение". В ОП объяснили, почему Украина не примет немецкий вариант для НАТО

По его словам, одним из странных трендов нынешнего «политического осеннего сезона» в экспертной среде стало приложение к Украине так называемого западногерманского варианта. Это когда Украину гипотетически могут принять в НАТО только в пределах территорий, контролируемых ВСУ.

"Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла. Главное, что за пределами обсуждений «западногерманского варианта» остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины", - написал Подоляк.

Он напомнил, что расследования международных организаций показывают распространение российской практики пыток, ее встроенность в систему оккупационного управления.

"Вы уверены, что термины «территориальный компромисс», «западногерманский вариант», «принятие реалий на земле» точно описывают суть предложений?" - заявил Подоляк.

Вступление Украины в НАТО

Во время июльского саммита в Вашингтоне Украина не получила приглашение в НАТО, но дискуссии продолжаются.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страны НАТО должны обсудить условия для присоединения Украины.

Французский министр Себастьян Лекорню считает, что это зависит от следующей администрации США. Президент Зеленский отметил, что большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украины.